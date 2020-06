Alexander Grünwald: „Wir hoffen, dass die Leichtigkeit wieder zur Normalität wird“

Christian Ilzer zum Sieg: „Darauf müssen wir jetzt aufbauen“

Patrick Bürger: „Werden fighten bis zum ‚Geht-nicht-mehr’“

Franz Ponweiser: „Uns hat vorne die Durchschlagskraft gefehlt“

Markus Kraetschmer fordert Klarheit und Perspektive von Bundesregierung: „Einen zweiten Lockdown wird man nicht überleben“

SV Mattersburg verliert 1:4 gegen FK Austria Wien. Die wichtigsten Stimmen zur Partie bei Sky und Sky X.

SV Mattersburg – FK Austria Wien 1:4 (1:2)

Schiedsrichter: Markus Hameter

Franz Ponweiser (Trainer SV Mattersburg):

…über das Spiel: „Wir haben gut begonnen und waren gut in der Partie, bekommen nach einem Fehler von uns in einer Kontersituation einen abgefälschten Schuss aufs Tor und der geht rein. Dann hatten wir eine mentale Phase, wo wir nicht ganz da waren und das hat die Austria bitter bestraft. So kannst du gegen die Austria nicht gewinnen. Uns hat vorne die Durchschlagskraft gefehlt. Wir hadern in den letzten Spielen mit Situationen, wo wir keinen Elfmeterpfiff bekommen, aber das ist keine Ausrede. Wir hatten heute nicht die Spannung bei den Standardsituationen.“

Patrick Bürger (SV Mattersburg):

…über das Spiel: „Wir haben uns viel vorgenommen, haben aber zu viele individuelle Fehler gemacht und das hat die Austria eiskalt ausgenutzt. Es hat mich gefreut, wieder zu spielen, wir haben alles gegeben und hatten gute Phasen, aber, wenn man so leicht die Tore bekommt, wird es schwierig. Es geht eng zu und das haben wir vorher gewusst. Wir sind darauf eingestellt und werden fighten bis zum ‚Geht-nicht-mehr’.“

…über seinen Torrekord im Verein: „Ich hätte heute lieber nicht den Rekord gemacht und gewonnen.“

Christian Ilzer (Trainer FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Es ist ein guter Boden für uns, aber Mattersburg hin oder her, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht und ich muss die Mannschaft loben. Wir haben phasenweise ein sehr gutes Spiel gemacht und freuen uns über diesen Sieg. Wir sollten uns immer nach der Decke strecken. Das Tor nach der Pause hat uns beruhigt und wir haben einen souveränen Auswärtssieg eingefahren. Darauf müssen wir jetzt aufbauen.“

…über Christoph Monschein: „Er ist unzufrieden, dass er keine Tore macht und er denkt zu viel. Aber ein Stürmer muss hart arbeiten, mit dem Team agieren und dann werden Tore wieder von alleine hineinrollen.“

Alexander Grünwald (FK Austria Wien):

…über das Spiel: „Wir sind froh, dass wir heute gewonnen haben. Ich bin froh, dass ich getroffen habe und der Mannschaft damit helfen konnte. Ich werde gut schlafen heute. Am Ende des Tages war es klar mit 4:1 und der Sieg verdient. Wir hätten uns das Leben noch viel leichter machen können. Es zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten vier Spiele, dass wir noch zu viele Unsicherheiten haben. Da haben wir auf jeden Fall heute einen wichtigen Schritt gemacht. Durch Siege kommt das Selbstbewusstsein zurück und wir hoffen, dass die Leichtigkeit wieder zur Normalität wird.“

Markus Kraetschmer (Vorstand Finanzen FK Austria Wien) in der Halbzeitpause:

…über die momentane Tabellensituation: „Es ist kein Zufall, dass wir in der Qualifikationsgruppe sind. Es war gefühlt immer ein Schritt vor, zwei zurück. Dass diese (Anm.: Qualifikationsgruppe) nicht leicht wird, haben wir gewusst. Ziel ist, vielleicht noch über die Hintertür der Playoffs in den Europa Cup zu kommen. Nach dem Cupsieg von Red Bull Salzburg wissen wir, dass wir Siebenter oder Achter werden müssen.“

…über die Situation im Verein zu Zeiten von Corona: „Es ist absoluter Notbetrieb, der aber notwendig ist, damit die Klubs und die Liga überleben können. Wir werden bis Saisonende zwei bis zweieinhalb Millionen Euro Verlust haben und wenn das bis Oktober weitergeht, kommen da noch einmal vier bis viereinhalb Millionen dazu. Es ist wichtig, mit der Bundesregierung Klarheit zu schaffen, wie eine Entschädigung für die Klubs aussehen kann. Wir haben aus keinem der staatlichen Programme Kompensationszahlungen bekommen und das wird langsam knapp werden für die Klubs. Wir brauchen Klarheit und Perspektive, deswegen müssen wir weiter drücken. Es muss klare Statements einerseits vom Gesundheitsministerium geben, wann wir wieder mit Publikum spielen können und andererseits vom Sportministerium, in welcher Höhe wir mit Kompensationszahlungen rechnen können. Wenn eine zweite Welle kommt, müssen wir Szenarien entwerfen, wie wir mit einem zweiten Lockdown umgehen können. Einen zweiten Lockdown wird man, glaube ich, nicht überleben.“

Walter Kogler (Sky Experte):

…über die Leistung von FK Austria Wien: „Sie haben frischer gewirkt, Mattersburg hat viel Raum hergegeben und die Austria hat durchkombiniert.“

…über die Leistung von SV Mattersburg: „Sie waren nicht aggressiv genug und haben der Austria große Räume gegeben, die die Austria dann bespielt hat.“

Marc Janko (Sky Experte):

…über die Leistung von FK Austria Wien: „Sie haben heute größtenteils sehr gut von hinten heraus kombiniert. Das ist etwas, was man von der Austria in der Saison öfter erwarten könnte. Vielleicht kann man darauf aufbauen.“

…über die momentane Tabellensituation in der Qualifikationsgruppe: „Meiner Meinung nach werden sich Altach und Austria Platz sieben ausmachen und der Rest kämpft ums nackte Überleben.“