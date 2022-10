Alexander Prass – Von Salzburg nicht gewollt, bei Sturm Graz umjubelter Leistungsträger

Für Alexander Prass läuft es in dieser Saison optimal. Der SK Sturm-Youngster zeigt mit guten Leistungen sowohl international, als auch in der Bundesliga auf. Gegen seinen ehemaligen Verein Red Bull Salzburg will Prass an seiner bisherigen Performance anknüpfen, zumal es für den 21-Jährigen ein besonderes Spiel ist.

In Salzburg durchlief Alexander Prass fast die gesamte Jugend, spielte sich unter Matthias Jaissle in Liefering und im Youth-League-Bewerb in die Startformation und wusste zu überzeugen. Den Sprung zur ersten Mannschaft blieb Prass jedoch verwehrt. So wechselte er im Sommer 2021 zum SK Sturm und entwickelte sich rasch zum Stammspieler unter Christian Ilzer. Mit einem Sieg über Salzburg kann Sturm die Tabellenführung übernehmen. Für Alexander Prass wäre das wohl mehr als eine Genugtuung.