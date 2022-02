Alfa Romeo startet mit Boliden in gewohntem Design

Als letztes der zehn Formel-1-Teams hat Alfa Romeo am Sonntag offiziell sein Auto für die anstehende WM-Saison vorgestellt. Nachdem der C42 bereits zuvor im Tarnlook-Design die ersten Testfahrten in Montmelo bestritten hatte, stand bei der Online-Präsentation die finale Lackierung im Fokus. Diese kommt wie auch schon in den letzten Jahren in Rot und Weiß daher.

Mit dem neuen Boliden erhofft man sich in der ersten Saison nach der großen Regel-Reform und Platz neun in der Konstrukteurs-WM einen Schritt nach vorne machen zu können. Für den Sauber-Rennstall, der 1993 unter selbigem Namen erstmals in der Formel 1 an den Start ging, wird es die 30. Saison in der Motorsport-Königsklasse sein. Mit dem finnischen Routinier Valtteri Bottas und dem Formel-1-Neuling Zhou Guanyu aus China setzt Alfa Romeo auf ein komplett neues Fahrer-Duo.

Erstmals ernst wird es für Bottas und Zhou am 20. März beim Saisoneröffnungsrennen in Bahrain. In der Woche zuvor erhalten die Teams auf dem Wüsten-Rundkurs nochmals während drei Tagen die Möglichkeit zum Testen.

(APA) / Bild: Twitter/@alfaromeoorlen