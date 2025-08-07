Alfred Tatar beendet Tätigkeit als TV-Experte

Alfred Tatar beendet mit sofortiger Wirkung seine Tätigkeit als TV-Experte bei Sky Sport Austria, wie er in einer persönlichen Mitteilung verlautbart. Er bleibt dem Sender weiterhin als Online-Experte erhalten.

Irgendwie kaum vorstellbar, aber seine zahlreichen Fans und Bewunderer müssen sich darauf einstellen, dass es in Zukunft keine TV-Analysen von Alfred Tatar mehr auf Sky Sport Austria geben wird. Kurz vor seinem morgigen 62. Geburtstag und zum zehnjährigen Sky-Jubiläum unseres „Kult-Experten“ ist Schluss mit seiner Tätigkeit im TV-Studio.

Statement Alfred Tatar

„Nach zehn wunderschönen Jahren habe ich beschlossen, meine Tätigkeit als Sky Experte zu beenden. Hintergrund dafür sind gesundheitliche Probleme, die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will. Vor allem nach der letzten Sendung tauchten viele unnötige Spekulationen zu meiner Person im Internet auf, denen ich mit dieser Veröffentlichung ein Ende bereiten möchte.

Mein Dank gilt Sky, wo ich viele Jahre lang die Möglichkeit bekommen habe, meine Gedanken zum Fußball darzulegen und das auf meine ganz persönliche Art und Weise. Zudem möchte ich mich von Herzen beim TV-Publikum bedanken, für die große Aufmerksamkeit um meine Person, die ich auch in vielen persönlichen Begegnungen spüren durfte. Ich bitte die Menschen, auf meine Probleme Rücksicht zu nehmen, aber mich nicht abzuschreiben.

Mir ist zudem wichtig zu betonen, dass ich auch weiterhin mit Sky verbunden bleiben werde und meine Tätigkeit als wöchentliches Tipp-Orakel weiterführen werde.“

Schon zwischen 2004 und 2006 gehörte der Niederösterreicher erstmals zum Experten-Team des Senders (damals noch „Premiere“) und gab zudem vor seiner Zeit als Vienna-Coach ein Intermezzo. Nach Trainerstationen bei Lok Moskau, der Vienna und Mattersburg ist Tatar seit einem Jahrzehnt durchgehend bei Sky im Einsatz.

Statement Uwe König (Vice President Sports Editorial)

„Lieber Alfred! Wir danken Dir für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit, in der Du TV-Publikum und Kollegenschaft gleichermaßen mit Deiner fachlichen Expertise und Deiner Menschlichkeit begeistert hast.

Immer wieder gelang es Dir als unserem „Kult-Experten“, wie Du oft in den Medien bezeichnet wurdest, mit unkonventionellen, humorvollen Zugängen für erleuchtende und unvergessliche TV-Momente zu sorgen.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Deine vielen grandiosen Jahre bei uns. Wir von Sky sind in Gedanken bei Dir und werden Dich in Deiner Einzigartigkeit als Experte und als Mensch im TV-Umfeld sehr vermissen und freuen uns deshalb umso mehr, dass Du uns auf unseren digitalen Plattformen erhalten bleibst.“

Alfred Tatar bittet um die Respektierung seiner Privatsphäre und will sich nicht weiter zu seiner persönlichen Situation äußern.

Bild: GEPA