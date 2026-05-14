Große Trauer: Alfred Tatar ist verstorben

Große Trauer im österreichischen Fußball: Alfred Tatar ist am Donnerstagvormittag um 10 Uhr nach schwerer Krankheit verstorben. Er wurde 62 Jahre alt.

Als Sky-Experte erreichte Tatar über viele Jahre dank seiner humorigen Art Kultstatus bei den Zusehern. Mit einer unverkennbaren Mischung aus Fachwissen und Witz lieferte er stets unterhaltsame Einblicke ins Fußballgeschehen.

Tatar war während seiner aktiven Fußballerkarriere unter anderem für die Vienna und den Wiener Sport-Club aktiv. Bei der Vienna bildete er einst mit Mario Kempes ein furioses Offensiv-Duo. Als Cheftrainer arbeitete er in Österreich für Ried, die Vienna und Mattersburg. Auch im Ausland hinterließ der Niederösterreicher als Co-Trainer bei Lokomotive Moskau und Amkar Perm seine Spuren.

Tatar wird im engsten Kreis seiner Familie beerdigt. Als letzte Nachricht hinterließ Fredl folgenden Satz: „Der lebendige Tote bricht mit dem toten Lebendigen.“

Sky Sport Austria spricht Familie, Freunden und Bekannten von Alfred Tatar herzlichstes Beileid aus. Ruhe in Frieden, Fredl!