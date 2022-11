Alfred Tatar über Sturm-Aus: „Das trifft dich in Mark und Bein“

Sky-Experte Alfred Tatar fühlt nach der 0:2-Niederlage von Sturm Graz gegen den FC Midtyjlland und dem Ausscheiden aus dem Europacup mit den Grazern mit.

„Wenn am Ende nur ein vierter Platz herausschaut, dann trifft dich das in Mark und Bein. Ich bin gespannt, ob das Team und Christian Ilzer diesen herben Rückschlag dann in den letzten beiden Bundesligaspielen abschütteln können. Das ist ein schwerer Knicks, ein Knicks auch im Selbstverständnis von Sturm, weil du wusstest, dort ist etwas zu holen. Dann gehst du mit 0:2 vom Platz und hast dann gar nichts in den Händen“, so Tatar.