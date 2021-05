Alfred Tatar zur Situation bei LASK: „Der Dreck wird nicht dünner“

via

via Sky Sport Austria

LASK spielt 3:3 Unentschieden gegen WSG Swarovski Tirol. Die Stimmen zur Partie bei Sky Sport Austria.

LASK – WSG Swarovski Tirol 3:3 (1:1)

Schiedsrichter: Felix Ouschan

Dominik Thalhammer (Trainer LASK):

…über das Spiel: „Die Mannschaft hat das Spiel gedreht heute und hätte den Gegner bei 2:1 killen müssen. Wenn man ihnen dann etwas gibt, schlagen sie zurück, das haben wir gewusst, das war auch die letzten drei Spiele so. Was dann nach dem 2:1 passiert ist, brauchen wir nicht diskutieren. Wir müssen den Sack zumachen, aber die Mannschaft hat nach dem Ausschluss Moral gezeigt und auch aus der Unterzahl Chancen herausgespielt. Am Ende müssen wir bei uns bleiben und Gründe suchen, warum wir das Spiel nicht gewinnen konnten. Alle anderen Dinge können wir sowieso nicht beeinflussen.“

…über die beiden Elfmeter nach Fouls von Gernot Trauner: „Das waren Szenen, die weiß nicht wie oft im Strafraum passieren und wenn man die ahndet, dann kann man aufhören Fußball zu spielen.“

Gernot Trauner (LASK):

…über die beiden Elfmeterentscheidungen: „Es war zwei Mal kein Elfmeter, beim zweiten war überhaupt nichts. Ich berühre ihn (Anm.: Baden Frederiksen) nicht einmal und er fällt einfach hin. Das sind Geschenke, die verteilt worden sind. Beim ersten haben wir eines verteilt, beim zweiten hat der Schiedsrichter mitgeholfen. Es passt zu unserer Situation. Wir hätten uns drei Punkte verdient, aber es hilft nichts, wenn am Ende nur ein Punkt dasteht.“

Philipp Wiesinger (LASK) in der Halbzeitpause:

…über seinen Genesungsprozess: „Eigentlich ganz gut. Die Schwellung ist nahezu weg, aber die Knochen sind noch ein bisschen beleidigt. Es wird von Tag zu Tag besser. Für die nächsten zwei, drei Wochen wird es sich wahrscheinlich nicht ausgehen, aber für die Vorbereitung wird es wieder passen.“

…über das Eigentor von Petar Filipovic: „Es ist unglücklich, das will kein Spieler, aber es passt zum Gesamtbild, dass unglückliche und vermeidbare Gegentore passieren.“

Thomas Silberberger (Trainer WSG Swarovski Tirol) vor dem Spiel:

…über mögliche Abgänge nach der Saison: „Fakt ist: David Schnegg und Nikolai Baden Frederiksen haben wir nur auf Leihe, die sind fix weg. Bei allen anderen ist ein längerfristiger Vertrag dahinter. Das Preisschild hängt die WSG um und nicht der aufnehmende Verein. (…) Ein Spieler, der sich gedanklich von der WSG verabschiedet, ist in Wirklichkeit kaum mehr zu gebrauchen.“

Alfred Tatar (Sky Experte):

…über Gernot Trauner und die strittigen Elfmeter: „Er wurde aus seiner Sicht benachteiligt. Ich sehe den ersten Elfmeter schon fragwürdig, aber der zweite ist gänzlich an den Haaren herbeigezogen. (…) Es ist ein Desaster, ganz ehrlich.“

…über die Situation bei LASK nach dem Spiel: „Es wäre eine Art Befreiungsschlag gewesen. Jetzt sind Gernot Trauner und der Trainer gesperrt. Der Dreck wird nicht dünner.“