Alisson als Neuer-Nachfolger? Das ist Bayerns Torhüter-Plan

Macht Manuel Neuer weiter? Hört er auf? Wie sieht es danach aus? Beim FC Bayern ist die Torwart-Position eine für die Zukunft wichtige Rolle. Jüngst wurde der FCB mit Alisson vom FC Liverpool in Verbindung gebracht. Sky ordnet das Gerücht ein und kennt Bayerns Torhüter-Plan.

Es wäre eine Sensation, wenn Alisson den FC Liverpool verlassen und sich dem FC Bayern anschließen würde. Die englische Zeitung The Sun hatte den Star-Keeper und den deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Doch nach Sky-Informationen ist an diesem Gerücht nichts dran. Der 32-jährige Brasilianer hat bei den Reds noch einen Vertrag bis 2027. Alisson wird nicht nach München wechseln und die Nachfolge von Manuel Neuer antreten.

Der FCB-Kapitän wiederum wird in rund fünf Monaten 39 Jahre alt, sein Vertrag läuft im Sommer 2025 aus. Nach Informationen von Sky ist eine erneute Verlängerung des Kontrakts möglich. Erste Gespräche diesbezüglich soll es noch in diesem Jahr geben.

Nübel als Neuer-Nachfolger

Der aktuelle Torhüter-Plan der Bayern sieht vor, dass Alexander Nübel der Neuer-Nachfolger wird. Wie bereits in der vergangenen Saison ist der 28-Jährige auch für die kommenden zwei Spielzeiten an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nach der sensationellen Bundesliga-Vizemeisterschaft mit den Schwaben darf sich Nübel diesmal auch in der Champions League beweisen.

Es gibt aber neue Details zur Leihe. Nach Sky Infos können die Bayern Nübel im nächsten Jahr umsonst zurückholen. Der FCB muss dann aber eine Entscheidungsfrist – Frühjahr 2025 – einhalten, damit die Stuttgarter Planungssicherheit haben. Sollte Nübel erst 2026 zu den Bayern zurückkehren, verlängert sich sein Vertrag in München automatisch um ein weiteres Jahr bis 2030.

Macht Neuer weiter? So plant der FC Bayern auf der Torwart-Position

FCB beobachtet Urbig & Verbruggen

Neben dem DFB-Keeper beobachtet der FCB zwei weitere Schlussmänner: Jonas Urbig (21) – ein vielversprechendes deutsches Torwarttalent vom 1. FC Köln – und Bart Verbruggen (22) – die Nummer eins der Niederlande und Stammkeeper von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.

