Alisson vor Liverpool-Abschied – Rückkehr nach Italien möglich

Alisson Becker ist eine der prägendsten Figuren der jüngeren Liverpool‑Geschichte. Nun könnte es im Sommer Bewegung geben – Juventus Turin hat sich nach Sky Sport Informationen in Position gebracht.

Seit seinem Wechsel 2018 zu den Reds hat sich Alisson als unumstrittener Stammkeeper und Führungsspieler etabliert und wurde schrittweise zur Legende. Der Brasilianer absolvierte 332 Pflichtspiele für Liverpool, kassierte dabei 305 Gegentore und blieb in 137 Partien ohne Gegentor – Zahlen, die seinen konstanten Einfluss unterstreichen.

Alisson war maßgeblich an den größten Erfolgen des Klubs beteiligt. Mit Liverpool gewann er unter anderem die Champions League sowie zweimal die englische Meisterschaft. In entscheidenden Momenten war er Rückhalt und Ruhepol zugleich – auf nationaler wie internationaler Bühne.

Vertrag noch bis 2027