Alisson vor Liverpool-Abschied – Rückkehr nach Italien möglich
Alisson Becker könnte Liverpool im Sommer verlassen. Juventus hat nach Sky Sport eine Anfrage gestellt und steht im Kontakt mit dem Berater. Eine Einigung gibt es aber noch nicht.
Alisson Becker ist eine der prägendsten Figuren der jüngeren Liverpool‑Geschichte. Nun könnte es im Sommer Bewegung geben – Juventus Turin hat sich nach Sky Sport Informationen in Position gebracht.
Seit seinem Wechsel 2018 zu den Reds hat sich Alisson als unumstrittener Stammkeeper und Führungsspieler etabliert und wurde schrittweise zur Legende. Der Brasilianer absolvierte 332 Pflichtspiele für Liverpool, kassierte dabei 305 Gegentore und blieb in 137 Partien ohne Gegentor – Zahlen, die seinen konstanten Einfluss unterstreichen.
Alisson war maßgeblich an den größten Erfolgen des Klubs beteiligt. Mit Liverpool gewann er unter anderem die Champions League sowie zweimal die englische Meisterschaft. In entscheidenden Momenten war er Rückhalt und Ruhepol zugleich – auf nationaler wie internationaler Bühne.
Vertrag noch bis 2027
Der Keeper steht noch bis 2027 beim LFC unter Vertrag. Dennoch ist ein Wechsel im kommenden Sommer nicht ausgeschlossen. Alisson gilt als verdienter Leistungsträger, dem der Klub keine Steine in den Weg legen würde, sollte sich ein passendes Szenario ergeben.
Nach Sky Sport Informationen hat Juventus eine Anfrage hinterlegt und ist bereits mit dem Berater des Torhüters im Austausch. Konkrete Verhandlungen gibt es bislang jedoch nicht und so ist auch eine Einigung noch nicht in Sicht.
(Red.)
Bild: Imago