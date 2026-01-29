Alkofahrt! HSV suspendiert Jean-Luc Dompe

Unruhe vor dem Spiel gegen Bayern: HSV-Angreifer Jean-Luc Dompé ist wohl unter Alkoholeinfluss Auto gefahren und wurde dabei von der Polizei erwischt.

Als Hamburg am Sonntagmorgen langsam erwachte, war Jean-Luc Dompé in seinem Auto in der Innenstadt auf der Kaiser-Wilhelm-Straße unterwegs. Offenbar überfuhr der HSV-Star dabei eine Rote Ampel, eine Polizeistreife kontrollierte den 30-Jährigen deshalb. Und stellte fest: Dompé fuhr wohl unter Alkoholeinfluss.

Ausgerechnet vor dem Nord-Süd-Klassiker gegen Bayern München (Samstag, 18.30 Uhr/live auf Sky Sport Bundesliga – streame mit Sky X!) herrscht deshalb mal wieder ordentlich Wirbel beim HSV: Weil Dompé – einer der großen Aufstiegshelden aus dem Sommer – bereits zum zweiten Mal im Straßenverkehr auffällig wurde. Der Klub reagierte umgehend und suspendierte den 30-Jährigen „bis auf Weiteres“.

Das gab der HSV am Donnerstag „nach einem klärenden Gespräch“ mit der sportlichen Leitung des Tabellen-14. bekannt. Dabei sei Dompé „eindringlich seine Verantwortung als Profi und Vorbild sowie Repräsentant des Klubs verdeutlicht“ worden, wie es in der Stellungnahme heißt. Über „weitere Konsequenzen“ werde man „nach Abschluss weiterer interner Beratungen noch entscheiden“.

Der HSV sprach von einem „erheblichen Fehlverhalten“ Dompés, der Flügelflitzer sei „im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten worden. Hierbei hat die Polizei bei der Atemkontrolle Alkohol festgestellt.“ Die Bild-Zeitung hatte von dem Vorfall zuerst berichtet.

Die Polizei bestätigte dem SID, dass „im Zusammenhang mit dem Verdacht einer Rotlichtfahrt“ ein 30-jähriger Autofahrer kontrolliert worden sei: „Aufgrund des Ergebnisses eines freiwillig durchgeführten Atemalkoholtests erfolgte eine Blutprobenentnahme“, das Ergebnis stehe noch aus. Der Führerschein des Beschuldigten wurde beschlagnahmt.

E-Scooter-Fahrt nach Polizeigewahrsam

Besonders Pikant: „Der Beschuldigte ist darüber hinaus verdächtig, nach der Entlassung aus dem Polizeigewahrsam einen E-Scooter bestiegen zu haben und damit davon gefahren zu sein. Zu beiden Fällen laufen gegen den 30-Jährigen jetzt strafrechtliche Ermittlungen.“ Für das Fahren von E-Scootern gelten die gleichen Promillegrenzen wie beim Autofahren.

Es ist bereits Dompés zweites Vergehen im Straßenverkehr in seiner Zeit in Hamburg. Im Jahr 2023 hatte er mit überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall verursacht, er war damals in eine Bushaltestelle gekracht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ermittelte zudem unter anderem wegen Unfallflucht, der HSV reagierte mit einer „empfindlichen“ Geldstrafe.

„Ich bin meiner Verantwortung in dieser Situation nicht gerecht geworden. Das tut mir sehr leid. Ich entschuldige mich dafür bei meinem Team und auch beim HSV und seinen Fans, die sicherlich ein anderes Verhalten von einem Kollegen und Spieler der Profimannschaft erwarten dürfen“, hatte Dompé damals gesagt.

Nun wird Dompé wohl mindestens das Spiel gegen Bayern verpassen, dabei hätte der HSV den schnellen Angreifer unter normalen Umständen wohl gut gebrauchen können. Seit fast 17 Jahren warten die Hamburger auf einen Pflichtspielsieg gegen Bayern. Die Vorzeichen, dass sich dies am Wochenende ändert, haben sich durch den neuen Wirbel um Dompé nicht gerade verbessert.

(SID) / Artikelbild: Imago