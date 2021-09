Alle 32 Spiele des ersten Spieltags der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League mit dem SK Rapid, SK Sturm & LASK am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Der Auftakt-Hit SK Rapid gegen KRC Genk am Donnerstag ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Direkt im Anschluss das Gastspiel des SK Sturm beim französischen Top-Klub AS Monaco live bei Sky Sport Austria

Ab 18:00 Uhr die UEFA Europa Conference League-Premiere des LASK in Helsinki live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt ausgewählte Top-Hits des Abends linear und alle weiteren Begegnungen für Sky Kunden im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte AnalysenSky präsentiert die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Der UEFA Super Donnerstag auf Sky wird zum Festtag für Fans des internationalen Vereinsfußballs. 64 Klubs kämpfen in der Gruppenphase der UEFA Europa League und der neuen UEFA Europa Conference League um den Aufstieg.

Darunter drei Teams aus Österreich: Rapid und Sturm in der Europa League & der LASK in der Conference League. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Europa League- sowie UEFA Europa Conference League-Saison 2021/22 live. Sky überträgt in Österreich die attraktivsten Begegnungen linear und alle weiteren Spiele im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/.

SK Rapid, SK Sturm, der LASK und alle weiteren Spiele des 1. Spieltags live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt ab 18:00 Uhr die Seher:innen auf einen fulminanten Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Im Fokus der Berichterstattung zum ersten Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League stehen die drei österreichischen Starter.

Dietmar Kühbauers SK Rapid trifft zum Auftakt auf den belgischen Vertreter KRC Genk. Die Grün-Weißen wollen im ersten Match den Heimvorteil nutzen und angepeitscht von den eigenen Fans in Hütteldorf mit einem Erfolgserlebnis in die UEFA Europa League Gruppenphase starten. Der Hit ist ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria zu sehen. Kommentator Erich Auer und Field Reporter Michael Ganhör fangen die Stimmung vor Ort ein.

Zeitgleich eröffnet der LASK die neue UEFA Europa Conference League. Die Oberösterreicher treffen im Premieren-Spiel auf HJK Helsinki. Gelingt gegen den finnischen Meister ein Auftakt nach Maß? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria. Marko Stankovic ist als Field Reporter in Helsinki vor Ort.

Direkt im Anschluss geht es für den dritten österreichischen Vertreter zur Sache. Der SK Sturm hat am Donnerstag mit dem französischen Topklub AS Monaco auf dem Papier wohl die schwierigste Aufgabe zu bewältigen. In der “Todesgruppe” bekommen die Steirer es neben dem AS Monaco noch mit PSV Eindhoven und Real Sociedad zu tun. Das Gastspiel des SK Sturm im Fürstentum kann ab 21:00 Uhr live bei Sky Sport Austria verfolgt werden. Jörg Künne führt die Interviews in Monaco.

Neben den zehn linearen Topspielen mit allen österreichischen Teams sind alle weiteren Begegnungen des 1. Spieltags für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen. Die Spiele der österreichischen Vereine können neben den Einzelspielen zudem in der Original Sky Konferenz verfolgt werden.

Der 1. Spieltag der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Rapid Wien – KRC Genk ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

HJK Helsinki – LASK ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Galatasaray Istanbul – Lazio Rom ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Betis Sevilla – Celtic Glasgow ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Stade Rennes – Tottenham Hotspur ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

AS Monaco – Sturm Graz ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Eintracht Frankfurt – Fenerbahce Istanbul ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Leicester City – SSC Napoli ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Glasgow Rangers – Olympique Lyon ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

AS Roma – ZSKA Sofia ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Alle weiteren Begegnungen des 1. Spieltags sind für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.