Alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live: Die Premier League Saison 2021/22 live und exklusiv bei Sky in Österreich

Experten in der neuen Premier League Saison auf Sky: René Adler, Mladen Petric, Raphael Honigstein und Dennis Aogo

Uli Hebel erweitert Kommentatoren-Team in der Premier League von Sky Sport

Zum Saisonstart alle zehn Spiele in voller Länge, sechs davon live

Das „Match of the Week” zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Dennis Aogo und Raphael Honigstein sowie Florian Schmidt-Sommerfeld auf Sky Sport 1 sowie exklusiv für Sky Q Kund:innen auf Sky Sport UHD

UEFA Champions League-Sieger FC Chelsea gegen Crystal Palace am Samstag um 15:50 Uhr

Aufsteiger Norwich City gegen Jürgen Klopps FC Liverpool am Samstagabend ab 18:20 Uhr

Umfassende Highlight-Berichterstattung des Premier League Spieltags auf Sky Sport News

Am kommenden Freitag beginnt die 123. Saison der ersten englischen Spielklasse und die Fans der Premier League erwartet ein enges Meisterschaftsrennen. Meister Manchester City wird mit dem neuen UEFA Champions League-Sieger FC Chelsea, dem FC Liverpool oder Manchester United starke Konkurrenz haben, um den Titel zu verteidigen. Spannung ist auf jeden Fall garantiert. Sky ist auch in der kommenden Saison die Heimat des englischen Fußballs in Österreich und überträgt alle 380 Spiele in voller Länge und mehr als 250 Spiele live.

„Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga, alle UEFA Bewerbe sowie die Premier League live nur auf Sky – jetzt Sky sichern und den besten Live-Sport für nur €25 pro Monat genießen.“

In der Premier League setzt Sky dabei wieder auf ein kompetentes Experten- und Kommentatoren-Team. René Adler, Mladen Petric, Raphael Honigstein und Dennis Aogo werden die Live-Spiele, insbesondere das „Match of the Week“, mit ihren Analysen begleiten und den Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld unterstützen. Neu im Team ist Uli Hebel, der neben seiner Tätigkeit bei DAZN regelmäßig die Spiele der Premier League auf Sky kommentieren wird.

Zum Saisonstart wartet mit dem Duell zwischen Tottenham Hotspur und Manchester City ein absolutes Top-Match auf die Fußballfans. Im Zentrum der Medien rund um diese Partie ist die Personalie des Spurs Stürmers Harry Kane, der mit einem Wechsel zu Man City in Verbindung gebracht wird. Sky überträgt das „Match of the Week“ am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport 1 und exklusiv für alle Sky Q Kund:innen in brillanter UHD-Qualität auf Sky Sport UHD. Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Dennis Aogo kommentieren die Partie und analysieren die Geschehnisse dann im Anschluss. Vor Ort wird Raphael Honigstein seine Einschätzungen liefern.

Neben dem Topspiel überträgt Sky alle neun weiteren Begegnungen des Saisonauftakt in voller Länge – davon insgesamt sechs Partien live. Den Anfang macht am Freitagabend der Aufsteiger Brentford im Duell gegen den FC Arsenal. Sky überträgt live ab 20:50 Uhr. Am Samstag trifft Manchester United auf Leeds United (live ab 13:20 Uhr) und der FC Chelsea spielt gegen Crystal Palace (live ab 15:50 Uhr).

Am Abend trifft Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool auswärts auf Aufsteiger Norwich City. Joachim Hebel kommentiert die Partie live ab 18:20 Uhr.

Neben dem Live-Angebot werden Sky Sport und Sky Sport News in Highlight-Sendungen umfassend über die Premier League berichten. Sky Sport News zeigt am Samstag um 21:30 Uhr und am Sonntag um 20:30 Uhr eine Zusammenfassung der Spiele vom Tage.

Bis mindestens 2025 das Zuhause der Premier League in Österreich

Sky bleibt auch über die kommende Saison hinaus das exklusive Zuhause der Premier League in Österreich. Die neue Vereinbarung gilt von 2022/23 bis einschließlich 2024/25. Auch im neuen Rechtezeitraum wird Sky die Premier League wie bisher als einziger Anbieter in Österreich live übertragen und im gewohnten Umfang berichten.

Der 1. Spieltag der Premier League live bei Sky:

Freitag:

20:50 Uhr: FC Brentford – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1

Samstag:

13:20 Uhr: Manchester United – Leeds United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: FC Chelsea – Crystal Palace live auf Sky Sport 1

18:20 Uhr: Norwich City – FC Liverpool live auf Sky Sport 1

21:00 Uhr: Leicester City – Wolverhampton Wanderers (aufgezeichnet) auf Sky Sport 1

23:30 Uhr: FC Burnley – Brighton Hove & Albion (aufgezeichnet) auf Sky Sport 1

2:00 Uhr: FC Watford – Aston Villa (aufgezeichnet) auf Sky Sport 1

4:30 Uhr: FC Everton – FC Southampton (aufgezeichnet) auf Sky Sport 1

Sonntag:

14:50 Uhr: Newcastle United – West Ham United live auf Sky Sport 1

17:00 Uhr: “Match of the Week” Tottenham Hotspur – Manchester City live auf Sky Sport 1

19:30 Uhr: “What a strike” – die Highlight-Show auf Sky Sport 1