Alle Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League live bei Sky

FC Bayern gegen Lazio Rom ab 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Sky Experte Didi Hamann wird die Partie an der Seite von Martin Konrad als Co-Kommentator begleiten

Das Topspiel am Mittwoch: Real Madrid gegen RB Leipzig mit Xaver Schlager ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Achtelfinales live: am Dienstag außerdem Real Sociedad gegen Paris Saint-Germain und am Mittwoch Manchester City gegen FC Kopenhagen

Die UEFA Champions League am Dienstag mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Alle Spiele der UEFA Champions League seht ihr live auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass könnt ihr einfach und unkompliziert streamen

Nach den Hinspielen im Achtelfinale der UEFA Champions League ist in den entscheidenden Rückspielen Spannung garantiert. Wer schafft den Sprung unter die letzten Acht?



Sky Experte Didi Hamann als Co-Kommentator bei FC Bayern – Lazio

Am Dienstag kommt es in München zum Rückspiel zwischen dem FC Bayern und Lazio Rom. Das Team von Thomas Tuchel muss dabei einen 0:1 Rückstand aufholen. Gelingt es dem sechsmaligen Sieger der europäischen Königsklasse mit ÖFB-Legionär Konrad Laimer, ins Viertelfinale aufzusteigen? Ab 20:00 Uhr können Sky Zuseher:innen die Partie live auf Sky Sport Austria 2 verfolgen. Sky Experte Didi Hamann wird die Partie an der Seite von Martin Konrad als Co-Kommentator begleiten.

Zeitgleich muss Paris Saint-Germain ins spanische San Sebastian zu Real Sociedad. Die Franzosen gehen mit einem 2:0 aus dem Hinspiel in die Entscheidung und wollen auch im Baskenland siegreich bleiben. Ob PSG den Vorsprung über die Zeit bekommt oder die Gastgeber zurückschlagen, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Peter Stöger & Julian Baumgartlinger. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko

Die nächsten Entscheidungen im Kampf um das Viertelfinale fallen am Mittwoch. Dabei muss RB Leipzig mit Xaver Schlager ins Estadio Santiago Bernabeu zu Real Madrid. Die Leipziger wollen das 0:1-Hinspielergebnis drehen und erstmals seit der Saison 2019/2020 wieder das Achtelfinale überstehen. Gelingt es der Elf von Marco Rose auswärts sensationell den Aufstieg zu feiern oder setzen sich die von Carlo Ancelotti trainierten Madrilenen durch? Ab 20:00 Uhr wird das Aufeinandertreffen live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im zweiten Match des Abends will Titelverteidiger Manchester City gegen den FC Kopenhagen den Aufstieg ins Viertelfinale fixieren. Im Hinspiel feierte das Team rund um Superstar Erling Haaland einen 3:1 Erfolg. Nun soll vor den eigenen Fans der achte Sieg im achten Spiel in der aktuellen UEFA Champions League Saison gefeiert werden. Sky Zuseher:innen können die Partie ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 sehen.

Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Andreas Herzog & Marc Janko. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.



Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

FC Bayern München – Lazio Rom ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Real Sociedad – Paris Saint-Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Real Madrid – RB Leipzig ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Manchester City – FC Kopenhagen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago