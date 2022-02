Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria: Das Giganten-Duell Alaba mit Real Madrid gegen Messis Paris St. Germain am Dienstag und Salzburg gegen Bayern am Mittwoch

Das Salzburger Heimspiel gegen den deutschen Rekordmeister am Mittwoch ab 19:30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung live auf Sky Sport Austria 2

Der Auftakt-Hit am Dienstag: David Alaba mit Real Madrid zu Gast bei Lionel Messi und Paris St. Germain ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Achtelfinales live: am Dienstag außerdem Sporting Lissabon gegen Manchester City und am Mittwoch Inter Mailand gegen den FC Liverpool

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2021/22 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokals

Das UEFA Champions League Achtelfinale verspricht magische Fußballabende auf Sky Sport Austria. Mit Salzburg hält erstmals ein österreichisches Team in der K.o.-Phase der Champions League die rot-weiß-roten Fahnen hoch. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse inklusive der beiden österreichisch-deutschen Duelle Salzburg gegen Bayern live bei Sky Sport Austria.

Das Giganten-Duell zum Auftakt live auf Sky Sport Austria: David Alaba mit Real Madrid zu Gast beim Starensemble von Paris St. Germain

Bereits zum Start der K.o.-Phase erwartet Sky Seher:innen ein echtes Highlight: Im Duell der Megastars treffen Paris St. Germain und Rekord-Champion Real Madrid im Parc des Princes aufeinander. Die Defensive um Reals Abwehr-Ass David Alaba wird am Dienstag einem echten Härtetest unterzogen, wenn das Pariser Angriffstrio Neymar, Messi & Mbappe auf die Hintermannschaft der Königlichen zuläuft. Hält die Abwehr der Madrilenen dem Druck der Megastars stand? Die Antwort gibt es am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Zeitgleich fordert Sporting Lissabon Englands Tabellenführer Manchester City. Der portugiesische Meister geht als klarer Außenseiter in das Match gegen die Citizens. Ob Sporting den Heimvorteil nutzen kann oder sich das Team von Pep Guardiola eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel sichert, ist ebenfalls ab 20:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Der österreichisch-deutsche Schlager Salzburg gegen den FC Bayern am Mittwoch live auf Sky Sport Austria

Fußball-Österreich blickt am Mittwoch gebannt nach Wals-Siezenheim: Die Salzburger betreten erstmals die große Bühne eines Champions-League-Achtelfinales und empfangen den deutschen Rekordmeister FC Bayern. Die Münchner kommen mit Weltstürmer Robert Lewandowski nach Salzburg, müssen aber im Achtelfinal-Duell auf Star-Torhüter Manuel Neuer verzichten. Mit den Fans im Rücken will das Team von Matthias Jaissle für die große Überraschung sorgen und das nächste Ausrufezeichen in der Königsklasse setzen. Sky Sport Austria überträgt den Schlager ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Im zweiten Match des Abends treffen zwei Fußballschwergewichte aufeinander: Der italienische Meister Inter Mailand empfängt Jürgen Klopp und den FC Liverpool. Im Jahr 2008 standen sich die beiden Topteams zuletzt in einem Achtelfinale der Königklasse gegenüber. Tore von Steven Gerrard, Fernando Torres und Dirk Kuyt besiegelten damals das Aus für die Italiener. Das Duell der Traditionsklubs kann ab 20:00 live auf Sky Sport Austria 3 verfolgt werden.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Paris St. Germain – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Sporting Lissabon – Manchester City live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

19:30 Uhr: FC Salzburg – FC Bayern München live auf Sky Sport Austria 2

19:30 Uhr: Inter Mailand – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 3

Beitragsbild: GEPA.