Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria: Der Superhit Paris St. Germain gegen den FC Bayern am Dienstag und Dortmund gegen Chelsea am Mittwoch

Das UEFA Champions League Achtelfinale verspricht magische Fußballabende auf Sky Sport Austria. Der FC Bayern muss am Valentinstag in die Stadt der Liebe zum Duell mit den Superstars von Paris St. Germain. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse live bei Sky Sport Austria.



Das Giganten-Duell Bayern München – Paris St. Germain mit Star-Gast Thorsten Fink & Sky Experte Peter Stöger

Bereits zum Start der K.o.-Phase erwartet Sky Seher:innen ein echtes Highlight: Im Parc des Princes treffen Paris St. Germain und Bayern München aufeinander. Der französische Meister möchte bereits im Hinspiel für eine Vorentscheidung sorgen. Die neuformierte Bayern-Hintermannschaft rund um Neuer-Ersatz Yann Sommer und Joao Cancelo will die Offensiv-Stars der Pariser stoppen. Ob Paris den Heimvorteil nutzen kann, ist ab 20:00 Uhr live bei Sky Sport Austria 2 zu sehen.



Zeitgleich kommt es im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion zum Spiel des AC Milan gegen Tottenham Hotspur. Die Rossoneri stehen zum ersten Mal seit der Saison 2013/14 wieder im Achtelfinale der Königsklasse. Können die Mailänder im eigenen Stadion siegen oder erarbeiten sich Harry Kane und Tottenham die bessere Ausgangslage für das Rückspiel? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.



Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss den ehemaligen Trainer von Austria Wien Thorsten Fink als Gast, der in seinen Jahren als Spieler beim FC Bayern einen Champions League Titel, vier Meisterschaften und drei Pokalsiege feiern konnte. Zudem analysiert Sky Experte Peter Stöger den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.





Die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Marc Janko und Didi Hamann live auf Sky Sport Austria

Auch am Mittwoch dürfen Fans weitere spannende Spiele erwarten. In Dortmund möchte Stürmer Sebastien Haller nach seiner überstandenen Krebserkrankung gegen den FC Chelsea sein Champions League Debüt für Schwarz-Gelb geben. Auf Seiten der Blues darf man gespannt sein, wie die Neuzugänge um Joao Felix, Mykhailo Mudryk und Weltmeister Enzo Fernandez für die Londoner performen. Das Duell zwischen dem BVB und Chelsea sehen Sky Sport Austria Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.



Im zweiten Match des Abends treffen zwei Underdogs aufeinander. Der FC Brügge konnte in der Gruppenphase sensationell Gegner wie Atletico Madrid oder Bayer Leverkusen ausschalten und sich als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifizieren. Auch Benfica Lissabon, wo Ex-Salzburg Trainer Roger Schmidt seit Sommer im Amt ist, konnte in der Gruppe mit PSG und Juventus als Tabellenerster aufsteigen. Sky Sport Austria überträgt das Spiel ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.



Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko und Didi Hamann. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.



Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.





