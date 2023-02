Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria: Stargast Christian Ilzer bei Leipzig gegen Manchester City am Mittwoch und bereits am Dienstag Liverpool gegen Real Madrid

Die erste Woche der UEFA Champions League Achtelfinal-Duelle bot spektakuläre Partien. Auch in Woche zwei dürfen sich Sky Seher:innen auf magische Fußballabende freuen. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Die „Reds“ gegen das „weiße Ballett“ mit den Sky Experten Didi Hamann & Marc Janko

Am Dienstagabend wartet ein Hammerduell auf Fußballfans, wenn der FC Liverpool in der Neuauflage des UEFA Champions League Finales aus dem Vorjahr auf Real Madrid um David Alaba trifft. Die „Reds“ bleiben in der siebten Saison von Coach Jürgen Klopp in der Liga zwar hinter ihren Erwartungen, doch in der Königsklasse soll der Traum eines Titels weitergehen. Auf der Gegenseite ist ÖFB-Kapitän David Alaba nach seiner Verletzungspause zurück und will sich mit seinem „weißen Ballett“ an der Anfield Road eine gute Position für das Rückspiel erarbeiten. Sky Seher:innen sind ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 dabei.

Zeitgleich steht in Frankfurt ein weiterer Österreicher im Fokus, wenn die Eintracht von Trainer Oliver Glasner den überlegenen Tabellenführer der Serie A, SSC Napoli empfängt. Der amtierende Sieger der UEFA Europa League konnte sich in seiner ersten Saison in der Königsklasse für das Achtelfinale qualifizieren. Ob es Eintracht Frankfurt gelingt, die Napoli-Offensive rund um Victor Osimhen und Khvicha Kvaratskhelia in Schach zu halten, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Am Dienstag begrüßt Martin Konrad die Zuschauer:innen gemeinsam mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit SK Sturm-Trainer Christian Ilzer & dem Sky Experten Andreas Herzog live auf Sky Sport Austria

Auch am Mittwoch dürfen Fans weitere spannende Partien in den Achtelfinal-Hinspielen erwarten. Die ÖFB-Legionäre Xaver Schlager und Konrad Laimer empfangen mit RB Leipzig das Team von Starcoach Pep Guardiola, Manchester City. Ex-Salzburg Trainer Marco Rose hat die Leipziger im Herbst übernommen und zu alter Stärke geführt. Mit der Offensive der „Skyblues“ rund um Erling Haaland wartet eine schwierige Aufgabe auf RB. Sky Seher:innen können die Partie ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Im zweiten Match des Abends empfängt Inter Mailand den FC Porto. Das Duell der ehemaligen UEFA Champions League Sieger sehen Sky Sport Austria Zuseher:innen ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Sky Anchor Constanze Weiss begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit dem Trainer des SK Sturm, Christian Ilzer, sowie dem Sky Experten Andreas Herzog. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.



Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: FC Liverpool – Real Madrid live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – SSC Napoli live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: RB Leipzig – Manchester City live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Inter Mailand – FC Porto live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago