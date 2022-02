Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria: Titelverteidiger Chelsea gegen OSC Lille am Dienstag und Atletico Madrid gegen CR7 und Manchester United am Mittwoch

via

Die erste Woche der UEFA Champions League Achtelfinal-Duelle bot spektakuläre Partien mit späten Toren. Im Duell mit dem FC Bayern schrammte Salzburg nur um ein Haar an der großen Sensation vorbei. Auch in der zweiten Woche dürfen sich Sky Seher:innen auf magische Fußballabende freuen. Alle Spiele der ersten K.o.-Runde der Königsklasse gibt es live bei Sky Sport Austria.

Der UEFA Champions League Dienstag mit dem Sky Experten Didi Hamann und Studio-Gast Markus Schopp

Thomas Tuchel und der FC Chelsea setzen in der K.o.-Phase die Mission Titelverteidigung fort. Erster Gegner der Londoner ist Salzburgs Gruppengegner OSC Lille. Die Franzosen konnten die Gruppe mit Österreichs Serienmeister für sich entscheiden und wollen nun gegen die „Blues“ überraschen. Ob den Franzosen dies gelingt oder die Engländer mit der besseren Ausgangsposition ins Rückspiel gehen, zeigt sich live auf Sky Sport Austria 2. Sky Anchor Martin Konrad führt mit Sky Experten Didi Hamann ab 20:00 Uhr durch den Fußballabend. Außerdem dürfen sich Skyseher:innen auf spannende Insights von Studio-Gast Markus Schopp freuen.

Zeitgleich fordert Villareal im Heimspiel Juventus Turin. Der spanische UEFA Europa League Sieger des Vorjahres geht als Underdog ins Duell mit der „alten Dame“. Kann Villareal die Italiener um Neuzugang Dusan Vlahovic zuhause besiegen? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Der UEFA Champions League Mittwoch mit dem Sky Experten Debüt von Peter Stöger und Marc Janko

Am Mittwoch kehrt Megastar Cristiano Ronaldo nach Madrid zurück. Manchester United gastiert im Achtelfinal-Hinspiel bei Atletico Madrid. In der Premier League hinkt der englische Rekordmeister den eigenen hohen Erwartungen hinterher. Umso wichtiger ist ein erfolgreiches Abschneiden in der Königsklasse für das Team von Ralf Rangnick. Doch bereits im Achtelfinale erwartet die Red Devils gegen Diego Simeones Atletico Madrid ein echter Härtetest. Wer sich im Duell der Superstürmer Cristiano Ronaldo gegen Luis Suarez durchsetzt, kann ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden. Es kommt zudem zum ersten Sky Experten-Einsatz von Peter Stöger. Im Gespann mit Marc Janko erwartet die Fans fundierte Analysen.

Das zweite Match des Abends findet in Portugal statt, wo die beiden Überraschungsteams Benfica Lissabon und Ajax Amsterdam aufeinandertreffen. Während die Portugiesen die Champions League-Träume des FC Barcelona beendeten, warf Ajax Amsterdam Erling Haaland und Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb. Das Match ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die kommende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der neue Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Sky – die Heimat des Fußballs

Mit Sky sehen Fußballfans in Österreich alle 195 Spiele der Österreichischen Bundesliga live & exklusiv. Dazu überträgt Sky ab der kommenden Saison alle 420 Begegnungen der UEFA Champions League, UEFA Europa League sowie der neuen UEFA Europa Conference League, die Deutsche Bundesliga und 2. Deutsche Bundesliga mit zahlreichen österreichischen Legionären sowie den DFB-Pokal und die Premier League live. Wettbewerbsübergreifend überträgt Sky in Österreich in der kommenden Saison 1439 Live-Spiele.

Das Achtelfinale der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: FC Chelsea – OSC Lille live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: FC Villareal – Juventus Turin live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Martin Konrad

Sky Experte: Didi Hamann

Studio-Gast: Markus Schopp

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Atletico Madrid – Manchester United live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Benfica Lissabon – Ajax Amsterdam live auf Sky Sport Austria 3

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experten: Peter Stöger & Marc Janko

Sky Analyse-Experte: Klaus Schmidt

