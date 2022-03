Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League mit Slavia Prag gegen den LASK live bei Sky Sport Austria

Das Gastspiel des LASK bei Slavia Prag am Donnerstag ab 18:00 Uhr live bei Sky Sport Austria

Parallel der Hit FC Sevilla – West Ham live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Außerdem FC Barcelona – Galatasaray Istanbul direkt im Anschluss live bei Sky Sport Austria

Bereits am Mittwochabend: Oliver Glasners Eintracht Frankfurt bei Betis Sevilla

Sky zeigt alle Begegnungen für Sky Kund:innen linear oder im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky präsentiert die UEFA Europa League und die neue UEFA Europa Conference League komplett und 252 von 282 Live-Spielen exklusiv

Sky Seher:innen dürfen sich diese Woche erneut auf den UEFA Super Donnerstag bei Sky Sport Austria freuen.

LASK Gastspiel bei Slavia Prag live bei Sky Sport Austria

Als letzter österreichischer Vertreter in der UEFA Europa Conference League tritt der LASK im Achtelfinal-Hinspiel bei Slavia Prag an. Die Linzer überzeugten in dieser Saison auf der internationalen Bühne und erspielten sich mit dem Gruppensieg das direkte Ticket für das Achtelfinale, in dem nun der traditionsreiche tschechische Klub Slavia Prag wartet. Kann sich die Mannschaft von Andreas Wieland eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 17. März erarbeiten? Die Antwort gibt es ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Weitere Topspiele um den Aufstieg ins Viertelfinale live auf Sky Sport Austria

Parallel steigt in Spanien der UEFA Europa League Achtelfinal-Schlager zwischen dem FC Sevilla und West Ham. Die Londoner befinden sich in der englischen Premier League im Rennen um die Top-Vier, während die Andalusier in der spanischen Liga sensationell auf Platz zwei hinter Real Madrid stehen. Der Showdown der beiden Mitfavoriten auf den UEFA Europa League Sieg wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 übertragen.

Direkt im Anschluss ist außerdem der große FC Barcelona im Einsatz. Im Heimspiel im Camp Nou wollen die Katalanen unter Xavi Hernandez gegen den türkischen Verein Galatasaray Istanbul den Grundstein für den Aufstieg ins Viertelfinale legen. In der Liga hinken die Türken auf Platz zwölf stehend ihren eigenen Erwartungen hinterher, weswegen seit Jänner der ehemalige Guardiola Co-Trainer Domenec Torrent das Ruder übernommen hat. Kann Galatasaray gegen den haushohen Favoriten überraschen oder setzen sich Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traore & Co. durch? Die Antwort gibt es live auf Sky Sport Austria 3.

Der UEFA Super Donnerstag startet bereits um 18:00 Uhr. Zum Auftakt gibt es die Achtelfinal-Hinspiele Partizan Belgrad – Feyenoord Rotterdam, Vitesse Arnheim – AS Rom, und PAOK Thessaloniki – KAA Gent. Zur späten Anstoßzeit kämpfen zudem Atalanta Bergamo und Leverkusen, SC Braga und AS Monaco, sowie Leicester City und Stade Rennes um eine gute Ausgangsposition für die Rückspiele. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Bereits am Mittwoch stehen zwei Partien der UEFA Europa League auf dem Programm. Oliver Glasner tritt mit seiner Eintracht aus Frankfurt auswärts beim spanischen Vertreter Betis Sevilla an, während parallel der FC Porto im Heimspiel im Estádio do Dragão Olympique Lyon empfängt. Beide Spiele gibt es ab 18:35 Uhr live auf Sky Sport Austria.

Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Alle Achtelfinal-Spiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Mittwoch

18:45 Uhr: Betis Sevilla – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 4

18:45 Uhr: FC Porto – Olympique Lyon live auf Sky Sport Austria 5

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr: Slavia Prag – LASK live auf Sky Sport Austria 2

18:45 Uhr: FC Sevilla – West Ham live auf Sky Sport Austria 3

18:45 Uhr: Partizan Belgrad – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 4

18:45 Uhr: Vitesse Arnheim – AS Rom live auf Sky Sport Austria 5

18:45 Uhr: PAOK Thessaloniki – KAA Gent live auf Sky Sport Austria 6

21:00 Uhr: FC Barcelona – Galatasaray Istanbul live auf Sky Sport Austria 3

21:00 Uhr: Atalanta Bergamo – Leverkusen live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: SC Braga – AS Monaco live auf Sky Sport Austria 5

21:00 Uhr: Leicester City – Stade Rennes live auf Sky Sport Austria 6

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: GEPA