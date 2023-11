Alle CL-Highlights des 5. Spieltags im Überblick

Teil eins des fünften Spieltags in der UEFA Champions League ist bereits am gestrigen Dienstag über die Bühne gegangen. Hier gibt es alle Highlights der Dienstagsspiele in der Übersicht zum Nachsehen:

Dienstag, 28. November – 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | AC Milan – Borussia Dortmund | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Paris Saint-Germain – Newcastle United | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Manchester City – RB Leipzig | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Young Boys – Roter Stern Belgrad | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | FC Barcelona – FC Porto | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Feyenoord Rotterdam – Atletico Madrid | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Shakhtar – Royal Antwerpen | 5. Spieltag

HIGHLIGHTS | Lazio – Celtic | 5. Spieltag

Bild: Imago