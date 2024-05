Alle Entscheidungen im Halbfinale der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Das Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League zwischen Bayer Leverkusen und AS Roma um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky zeigt alle Halbfinalpartien mit Atalanta Bergamo gegen Olympique Marseille, Olympiakos Piräus gegen Aston Villa und Club Brügge gegen AC Fiorentina live

Johannes Brandl moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Mit dem Sky X-Traumpass die Spiele live streamen

Diese Woche dürfen sich die Sky Zuseher:innen auf alle Halbfinal-Rückspiele der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria freuen.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen. Bereits am Mittwoch zeigt Sky Sport Austria das Halbfinal-Rückspiel der Conference League zwischen Club Brügge und AC Fiorentina live.

Leverkusen gegen AS Roma und Olympique Marseille bei Atalanta Bergamo im Halbfinale der Europa League live bei Sky Sport Austria

In Leverkusen kommt es am Donnerstag zum Halbfinal-Rückspiel zwischen der Elf von Xabi Alonso und AS Roma. Das Hinspiel konnten die Deutschen mit 2:0 für sich entscheiden und stehen somit mit einem Bein bereits im Finale. Ob Leverkusen den Finaleinzug fixieren kann oder den Römern die Revanche gelingt, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zeitgleich trifft im zweiten Halbfinal-Rückspiel der Europa League Atalanta Bergamo auf Olympique Marseille. In einem umkämpften Hinspiel trennte man sich 1:1, wodurch die Entscheidung um den Finaleinzug weiterhin völlig offen ist. Die Partie ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die Rückspiele im Halbfinale der Europa Conference League live bei Sky

In der Conference League könnte es im Halbfinale zu einer Überraschung kommen, wenn Olympiakos Piräus im Rückspiel Aston Villa empfängt. In einem torreichen Hinspiel setzten sich die Griechen gegen den favorisierten Tabellenvierten aus England mit 4:2 durch. Ob die Griechen ihren Vorsprung über die Zeit bringen können, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Bereits am Mittwoch kommt es zwischen Club Brügge und AC Fiorentina zum Rückspiel im zweiten Halbfinale der Conference League. Durch einen Last-Minute-Treffer konnte der italienische Vorjahresfinalist das Hinspiel knapp mit 3:2 für sich entscheiden. Die Fiorentina ist damit in der Conference League – abgesehen von der Quali-Niederlage gegen den SK Rapid – weiter ungeschlagen und möchte erneut ins Endspiel einziehen. Diese Partie sehen Sky Zuseher:innen am Mittwoch ab 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Alle Halbfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Mittwoch und Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Die UEFA Europa Conference League am Mittwoch

Club Brügge – AC Fiorentina um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Bayer 04 Leverkusen – AS Roma um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Atalanta Bergamo – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Olympiakos Piräus – Aston Villa um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Beitragsbild: Imago