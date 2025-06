Alle Europacup-Tickets fix! So geht es für Rapid und Co. im Sommer weiter

Nach Abschluss des Europacup-Playoffs in der ADMIRAL Bundesliga stehen alle Platzierungen, die maßgeblich für Europacup-Startplätze sind, fest.

Österreichs Meister Sturm Graz ist 2025 nicht mehr fix für die Champions League qualifiziert, kann aber als einziger ÖFB-Vertreter mit einer fixen Ligaphasen-Teilnahme rechnen.

Die Wege und Einstiege ins internationale Geschäft

Sturm Graz

Als frisch gebackener österreichischer Meister 2025 steigt Sturm Graz im Champions-League-Playoff ein. Bei einem Aufstieg wäre der Einzug in die finanziell lukrative Ligaphase der Königsklasse gesichert.

Bei einem Ausscheiden im CL-Playoff geht es für die Grazer sicher in der Ligaphase der Europa League weiter. Gespielt werden die Hin- und Rückspiele im CL-Playoff am 19./20. August bzw. eine Woche später am 26./27. August.

Red Bull Salzburg

Als Vizemeister beginnt Red Bull Salzburg seine Europacup-Reise ebenfalls in der Champions League, muss aber bereits zwei Runden eher als der Meister einsteigen. Um in die CL-Ligaphase einzuziehen, bräuchte es drei überstandene Qualifikations-Duelle. Die Europacup-Reise für den Vizemeister beginnt am 22./23. Juli mit den Hinspielen.

Scheitert der Vizemeister gleich in seinem ersten Duell der CL-Quali, geht es in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation weiter. Bei einem dortigen Out ginge es weiter im UECL-Playoff um die Teilnahme an der Ligaphase der Conference League.

Wolfsberger AC

Als ÖFB-Cupsieger startet der Wolfsberger AC auf jeden Fall in der dritten Qualirunde der Europa League (7. August), obwohl in der Liga am Ende nur Platz vier zu Buche stand. Im Fall einer Niederlage geht es im Conference-League-Playoff weiter.

Austria Wien

Als Dritter wird es für die Veilchen am Ende „nur“ die Conference-League-Qualifikation, weil der WAC durch den Cupsieg den EL-Qualirunden-Platz übernimmt, der eigentlich dem Tabellendritten zugestanden hätte.

In der Conference-League-Quali steigt Austria Wien am 24. Juli in der 2. Runde ein und müsste bis zur Ligaphase drei Runden überstehen.

SK Rapid

Die Grün-Weißen steigen nach dem packenden Playoff-Duell gegen den LASK wie Austria Wien in der 2. Runde der Conference-League-Qualifikation ein.

Bild: GEPA