Alle F1-Teams erfüllen Budget-Auflagen

Alle Formel-1-Teams haben sich in der Saison 2022 an die Finanzvorgaben gehalten. Das gab der Internationale Automobilverband am Dienstag in einer Mitteilung nach der Prüfung der entsprechenden Unterlagen der zehn Rennställe bekannt. Erlaubt waren den Teams laut Budgetobergrenze 140 Millionen US-Dollar (129,62 Mio. Euro). In diesem Jahr sind es 135 Millionen US-Dollar (120,36 Mio. Euro).

Seit 2021 hat sich die Formel 1 das sogenannte Budget Cap verordnet, im ersten Jahr des Ausgabenlimits war die Grenze letztlich bei 148,6 Millionen US-Dollar (137,58 Mio. Euro) gelegen. Wegen zwei Verstößen gegen die Regularien im Premierenjahr der Budgetobergrenze war Red Bull mit einer Geldstrafe und dem Abzug von Stunden im Windkanal belegt worden.

(APA)

Beitragsbild: Imago