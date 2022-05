Alle Halbfinal-Entscheidungen der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria: Oliver Glasners Eintracht Frankfurt gegen West Ham sowie Glasgow Rangers – RB Leipzig

Wer zieht ins Finale der UEFA Europa League und der UEFA Europa Conference League ein? Nach den spektakulären Hinspielen stehen am Donnerstag die Entscheidungen in den vier Halbfinal-Duellen an. Alle Spiele können live auf Sky Sport Austria verfolgt werden. Der UEFA Super Donnerstag startet um 20:00 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

Kann Oliver Glasners Eintracht Frankfurt ins Finale einziehen? Das Rückspiel gegen West Ham live bei Sky Sport Austria

Fußball-Frankfurt steht Kopf! Nach dem 2:1 Auswärtserfolg bei West Ham träumt ganz Frankfurt vom Einzug ins Finale der UEFA Europa League. Nur noch ein Spiel trennt Martin Hinteregger und Co. von der Chance auf einen europäischen Titel. Kann die Mannschaft von Oliver Glasner vor dem euphorischem Heimpublikum den Sack zu machen und den Finaleinzug fixieren oder gelingt West Ham das Comeback? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Das entscheidende Rückspiel zwischen den Glasgow Rangers und RB Leipzig live bei Sky Sport Austria

Im zweiten Halbfinal-Rückspiel der UEFA Europa League erspielte sich RB Leipzig mit einem 1:0 Heimsieg eine starke Ausgangsposition für das entscheidende Duell in Schottland. Die Glasgow Rangers wollen den Final-Einzug von Domenico Tedescos Mannschaft noch verhindern. Ob die Schotten im Ibrox-Stadion die Finalträume Leipzigs zerstören oder die Deutschen ihr Ticket nach Sevilla buchen, ist ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Die UEFA Europa Conference League Halbfinal-Entscheidungen live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Auch in der UEFA Europa Conference League stehen am Donnerstag die Entscheidungen in den Semifinal-Partien an. Gernot Trauner und Feyenoord Rotterdam wollen nach 3:2 Hinspiel-Erfolg gegen Olympique Marseille im Stade Vélodrome die Finalteilnahme klar machen. Im zweiten Halbfinale zwischen der AS Roma und Leicester City ist nach dem 1:1 am vergangenen Donnerstag noch alles offen. Setzen sich Jose Mourinhos Italiener durch oder ziehen die Engländer ins Finale in Tirana ein? Beide Spiele überträgt Sky Sport Austria ab 20:00 Uhr live & exklusiv.

Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

20:00 Uhr: Eintracht Frankfurt – West Ham United live auf Sky Sport Austria 2

20:00 Uhr: Glasgow Rangers – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 3

20:00 Uhr: Olympique Marseille – Feyenoord Rotterdam live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

20:00 Uhr: AS Roma – Leicester City live & exklusiv auf Sky Sport Austria 5

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: Imago