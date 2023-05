Alle Halbfinal-Hinspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky

via

via Sky Sport Austria

Halbfinale in der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League! Die acht verbliebenen Teams kämpfen in den Hinspielen um die perfekte Ausgangslage für den Einzug in die beiden Endspiele.

Sky Anchor Johannes Brandl stimmt die Seher:innen am Donnerstag ab 20:15 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.





Der Hit im Trainerduell zwischen Jose Mourinho und Xabi Alonso live bei Sky Sport Austria

Einst coachte Roma Trainer Jose Mourinho Xabi Alonso, nun steht der Spanier selbst an der Seitenlinie bei Bayer Leverkusen und trifft im Halbfinale der UEFA Europa League auf seinen ehemaligen Lehrmeister und AS Roma. Die Römer möchten nach dem UEFA Europa Conference League Sieg im Vorjahr nun auch den nächsten Titel holen. Dazu soll im Heimspiel gegen das letzte international vertretene Team aus Deutschland der Grundstein zum Aufstieg ins Finale gelegt werden. Die Partie wird um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Juventus Turin gegen den Rekordsieger FC Sevilla live bei Sky Sport Austria

In der zweiten Halbfinal-Paarung der UEFA Europa League trifft die „alte Dame“ aus Turin auf den UEFA Europa League Rekordsieger FC Sevilla. Die Spanier konnten sich im Viertelfinale gegen Manchester United durchsetzen und möchten weiterhin vom siebenten Titel träumen. Juventus möchte sich im Hinspiel eine gute Ausgangslage verschaffen und die Fans vom Finale träumen lassen. Gelingt es der Allegri-Elf, den Heimvorteil zu nutzen? Die Antwort gibt es um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Die UEFA Europa Conference League Halbfinal-Spiele live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Auch im dritten europäischen Wettbewerb stehen am Donnerstag die Halbfinal-Hinspiele an. AC Fiorentina trifft auf den FC Basel und will sich im Heimspiel mit einem Sieg die perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später sichern. Außerdem gastiert AZ Alkmaar bei West Ham United. Setzen sich die Niederländer auswärts durch oder überzeugen die Engländer vor heimischem Publikum? Beide Spiele zeigt Sky Sport Austria live & exklusiv.



Alle Begegnungen des Halbfinals sind für Sky Kund:innen auch im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Alle Halbfinal-Hinspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

AS Roma – Bayer Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Juventus Turin – FC Sevilla um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

AC Fiorentina – FC Basel um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

West Ham United – AZ Alkmaar um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: Imago