Alle Infos & neuen Termine zur 16. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Überblick

Der Neuschnee in Österreich sorgt für zahlreiche Spielverschiebungen in der ADMIRAL Bundesliga. Alle aktuellen Infos zu den Spielen der 16. Runde im Überblick:

WSG Tirol – SK Rapid (abgesagt, neuer Termin noch offen)

Das Spiel zwischen der WSG Tirol und dem SK Rapid wurde aufgrund der starken Schneefälle in Innsbruck bereits am Vormittag abgesagt. Ein neuer Spieltermin ist noch offen.

Red Bull Salzburg – Wolfsberger AC (abgesagt, neuer Termin: Sonntag, 14:30 Uhr)

Da am Samstag an keine Austragung zu denken war, da zu viel Schnee am Spielfeld war, wurde jetzt ein neuer Termin gefunden. Das Spiel wird am Sonntag den 3.12 um 14:30 nachgeholt. Wir übertragen live ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2!

Austria Klagenfurt – TSV Hartberg (abgesagt, neuer Termin noch offen)

Mit Austria Klagenfurt gegen TSV Hartberg wurde auch das dritte Samstagsspiel der 16. Runde abgesagt. Um 15 Uhr wurde entschieden, dass Spiel heute nicht stattfinden kann. Ein neuer Spieltermin ist noch offen.

SCR Altach – Austria Lustenau (abgesagt, neuer Termin noch offen)

In Altach, wo am Sonntag das „Ländle-Derby“ gegen Austria Lustenau stattfinden hätte sollen, ist man den Schneemassen schon am heutigen Samstag nicht mehr hinterhergekommen. Daraufhin wurde frühzeitig entschieden, das Spiel abzusagen.

Blau-Weiß Linz – Sturm Graz (Sonntag, 14:30 Uhr)

Sky-Informationen zufolge könnte auch das Spiel in Linz zwischen Blau-Weiß und Sturm Graz abgesagt werden. In Linz liegen etwa 20 Zentimeter Neuschnee auf dem Rasen, bis morgen soll keine Besserung einkehren. Auf Instagram wurde ein Aufruf gestartet, morgen bei den Schneeräumarbeiten zu helfen.

FK Austria Wien – LASK (Sonntag, 17:00 Uhr)

In Wien bei der Austria ist man positiv gestimmt, dass das morgige Topspiel gegen den LASK ohne Probleme stattfinden kann – ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1.

