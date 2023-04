Alle Infos: Ticketverkäufe für europäische Final-Spiele gestartet

Der Ticketverkauf für die Finals der Europapokal-Wettbewerbe ist am Freitag gestartet. Dies teilte die Europäische Fußball-Union (UEFA) mit. Demnach können sich Interessierte bis zum 28. April auf der UEFA-Homepage für die Endspiele in der Champions League sowie der Europa und Conference League registrieren, auch Anhänger potenzieller Endspielteilnehmer müssen sich innerhalb dieser Frist bereits anmelden. Die Halbfinals können nicht abgewartet werden.

Die Tickets werden anschließend jeweils per Losverfahren vergeben. Bei der Registrierung gibt es für Fans die Auswahlmöglichkeit, in jedem Fall an der Ticketlotterie teilzunehmen. Oder nur daran teilzunehmen, wenn ihr favorisiertes Team auch tatsächlich das Finale erreicht. In der zweiten Kategorie werden die Kontingente jeweils gleichmäßig auf die beiden Endspielteilnehmer verteilt.

Insgesamt gehen für das Endspiel in Budapest am 31. Mai 46.800 Tickets in den Verkauf. Pro teilnehmendem Team werden 15.000 Eintrittskarten verteilt. Für das Finale der Champions League in Istanbul am 10. Juni stehen 47.200 Tickets zur Verfügung, die Finalteilnehmer erhalten davon jeweils ein Kontingent von 20.000. Die Kartenpreise variieren von 70 bis 690 Euro.

Das Conference-League-Finale am 7. Juni in Prag kann bereits ab 25 Euro vor Ort verfolgt werden. Die Tickets für das Königsklassen-Endspiel der Frauen am 3. Juni in Eindhoven waren bereits seit Mitte Februar über den niederländischen Fußballverband zu erwerben. Die Restkarten gehen ab dem 15. Mai in den Verkauf.

(SID)

Artikelbild: Imago