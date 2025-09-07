Alle ÖFB-Spieler fit für Bosnien – Posch gesperrt

Die Personalprobleme von Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick vor dem richtungsweisenden WM-Quali-Spiel am Dienstag in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina halten sich in sehr engen Grenzen.

Alle Spieler meldeten sich am Tag nach dem 1:0 in Linz gegen Zypern fit, nur der gesperrte Stefan Posch wird die Reise nach Sarajevo nicht antreten.

Abschlusstraining am Montag

Der Verteidiger war am Sonntag in der Trainingseinheit im ÖFB-Camp in Windischgarsten ebenso mit von der Partie wie all jene Kicker, die am Samstag weniger als eine Spielhälfte im Einsatz waren. Für den Rest des Kaders war Regeneration angesagt.

Am Montagvormittag absolviert die ÖFB-Auswahl in Windischgarsten noch das Abschlusstraining, ehe sie von Linz aus nach Sarajevo fliegt. Das Match steigt im eine Autostunde von Bosniens Hauptstadt entfernten Zenica.

