Alle ÖSV-Männer für Vikersund qualifiziert

Bei sehr schwierigen Windbedingungen hat am Freitagabend Domen Prevc die Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund gewonnen.

Alle sieben Österreicher haben die Qualifikation geschafft, bester ÖSV-Mann war Markus Müller trotz eines 199,5-m-Flugs als Achter unmittelbar vor Stefan Kraft.

Bei den Frauen hatten am Vormittag mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher beide ÖSV-Athletinnen die Qualifikation für den Samstagbewerb verpasst. Eder hatte bei ihrem Quali-Flug wegen eines technischen Fehlers einige Schwierigkeiten.

(APA)/Bild: Imago