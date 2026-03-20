Alle ÖSV-Männer für Vikersund qualifiziert
Bei sehr schwierigen Windbedingungen hat am Freitagabend Domen Prevc die Qualifikation für das Skifliegen in Vikersund gewonnen.
Alle sieben Österreicher haben die Qualifikation geschafft, bester ÖSV-Mann war Markus Müller trotz eines 199,5-m-Flugs als Achter unmittelbar vor Stefan Kraft.
Bei den Frauen hatten am Vormittag mit Lisa Eder und Julia Mühlbacher beide ÖSV-Athletinnen die Qualifikation für den Samstagbewerb verpasst. Eder hatte bei ihrem Quali-Flug wegen eines technischen Fehlers einige Schwierigkeiten.
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(APA)/Bild: Imago