Das ÖFB-Team hat vor dem WM-Quali-Duell am Samstag (20.45 Uhr) in Linz alle sechs bisherigen Pflichtspiele gegen Zypern gewonnen. Der bisher einzige Vergleich, bei dem den Österreichern kein voller Erfolg gelang, war der jüngste: Bei einem Vier-Nationen-Turnier auf der Mittelmeerinsel musste sich die ÖFB-Auswahl von Teamchef Hans Krankl im Februar 2005 in Limassol mit einem 1:1 begnügen, das anschließende Elfmeterschießen gewannen die Zyprer.

Im ersten Duell 1968 erzielte die Wiener Sportclub-Legende Erich Hof beim 7:1 im Wiener Prater nicht weniger als fünf Treffer. Mehr Tore in einem ÖFB-Länderspiel gelangen in der Nachkriegsgeschichte nur Krankl mit deren sechs 1977 gegen Malta (9:0). In den drei bisherigen Heimspielen gegen Zypern trafen Österreichs Männer immer zumindest dreimal. Im jüngsten Pflichtspiel-Vergleich im Herbst 1999 setzten sich die Österreicher in der EM-Quali in Wien dank Toren von Edi Glieder, Ivica Vastic und Andreas Herzog mit 3:1 durch.

Die aktuelle ÖFB-Auswahl von Teamchef Ralf Rangnick hat seit einem 2:3 im Oktober 2023 gegen Belgien kein Heimspiel verloren. Seither gab es in sieben Partien im eigenen Land fünf Siege und zwei Remis – bei einem Torverhältnis von 26:6. In der Anfang 2023 eröffneten Linzer Raiffeisen Arena hält das ÖFB-Team bei vier Siegen in Pflichtspielen und einem 1:1 im Test vor zwei Jahren gegen Moldau. Die beiden jüngsten Linz-Auftritte gewann die Rangnick-Auswahl im Oktober 2024 gegen Kasachstan (4:0) und Norwegen (5:1) jeweils klar.

Länderspiel-Bilanz: ÖFB-Team gegen Zypern: 7 Spiele – 6 Siege, 1 Remis (22:5 Tore)

Die Spiele im Detail:

19. Mai 1968, Wien (WM-Quali): Österreich – Zypern 7:1

19. April 1969, Nikosia (WM-Quali): Zypern – Österreich 1:2

2. Mai 1984, Nikosia (WM-Quali): Zypern – Österreich 1:2

7. Mai 1985, Graz (WM-Quali): Österreich – Zypern 4:0

10. Oktober 1998, Larnaka (EM-Quali): Zypern – Österreich 0:3

10. Oktober 1999, Wien (EM-Quali): Österreich – Zypern 3:1

8. Februar 2005, Limassol (Vier-Nationen-Turnier): Zypern – Österreich 1:1, 5:4 i.E.

