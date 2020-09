Alle Spiele des 3. Spieltags der Premier League live und exklusiv bei Sky

Alle zehn Partien von Samstag bis Montag live und in voller Länge, darunter unter anderem West Bromwich gegen Chelsea und FC Burnley gegen den FC Southampton am Samstag sowie Tottenham gegen Newcastle und Manchester City gegen Leicester am Sonntag

Das „Match of the Week“ zwischen Liverpool und Arsenal am Montag ab 20:30 Uhr mit Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric

Exklusiv für Sky Q Kunden: Die Partie zwischen ManCity und Leicester am Sonntag ab 17:20 Uhr auf Sky Sport UHD auch in Ultra HD

Sky zeigt auch in der dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League exklusiv in voller Länge, davon mindestens 232 Spiele live

Wien, 25. September 2020 – Mit dem Sieg an der Stamford Bridge beim Mitkonkurrenten FC Chelsea hat der FC Liverpool gleich zu Beginn der Saison untermauert, dass die „Reds“ dem ersten Meistertitel seit 30 Jahren in dieser Spielzeit den nächsten folgen lassen wollen. Der nächste Härtetest erwartet die Klopp-Elf bereits an diesem Montag, wenn der FC Arsenal zu Gast ist, der ebenfalls seine ersten beiden Saisonspiele gewinnen konnte. Die beiden letzten Aufeinandertreffen Mitte Juli in der Liga und Ende August im Spiel um den Community Shield konnten die „Gunners“ jeweils für sich entscheiden.

Sky überträgt das „Match of the Week” am Montag ab 20:30 Uhr live und exklusiv. Moderator Florian Schmidt-Sommerfeld und Sky Experte Mladen Petric werden die Zuschauer zunächst auf das Topspiel einstimmen und im Anschluss die 90 Minuten aus dem Studio kommentieren.

Vor dem Spitzenspiel am Montabend zeigt Sky ab Samstag auch die neun weiteren Begegnungen des 3. Spieltags live. Am Samstag ab 13:20 Uhr und am Sonntag ab 12:50 Uhr überträgt Sky jeweils vier Begegnungen aus der Premier League in Folge live. Am Samstag tritt unter anderem der FC Chelsea bei West Bromwich Albion an (18:20 Uhr). Am Sonntag stehen unter anderem die Partien Tottenham Hotspur gegen Newcastle United (ab 14:55 Uhr) und Manchester City gegen Leicester City (ab 17:20 Uhr) auf dem Programm. Die Partie der Guardiola-Elf wird auf Sky Sport UHD exklusiv für Sky Q Kunden auch live in Ultra HD übertragen.

Direkt vor dem Klassiker zwischen Liverpool und Arsenal überträgt Sky am Montag ab 18:35 Uhr das Spiel zwischen FC Fulham und Aston Villa live.

Das Flaggschiff der Premier League bei Sky ist der „Super Sunday“, in der Regel am Sonntag ab 17.00 Uhr, in dem Moderator und Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld mit einem wechselnden Sky Experten durch das „Match of the Week“ und die Highlight-Sendung „What a strike!“ führt.

Alternative Audio-Option auch den Premier League Spielen

Bei den Live-Übertragungen der Premier League steht den Sky Zuschauern wieder eine frei wählbare Audio-Option zur Verfügung. Sky Kunden, die Sky über den Sky Q oder den Sky+ Receiver verfolgen, können neben der Grundeinstellung „Original“ auch eine alternative Tonspur anwählen, auf der neben dem Live-Kommentator auch zum Spielgeschehen passende Publikumsatmosphäre eingespielt wird.

Mit Sky Q die Premier League auch in Ultra HD und Highlights auf Abruf erleben

Sky Q Kunden haben zudem die Möglichkeit, ein Topspiel pro Spieltag in Ultra HD zu erleben. Außerdem verpassen Fußballfans dank der Highlight-Videos auf Sky Q bei der Premier League nichts mehr. Im Anschluss an die Spiele stehen Zusammenfassungen aller Begegnungen des Premier-League-Spieltags über den Sky Q Receiver direkt auf Abruf zur Verfügung.

Der 3. Spieltag der Premier League von Samstag bis Montag auf Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Brighton & Hove Albion – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1

15:50 Uhr: Crystal Palace – FC Everton live auf Sky Sport 1

18:20 Uhr: West Bromwich Albion – FC Chelsea live auf Sky Sport 1

20:50 Uhr: FC Burnley – FC Southampton live auf Sky Sport 1

Sonntag:

12:50 Uhr: Sheffield United – Leeds United live auf Sky Sport 1

14:55 Uhr: Tottenham Hotspur – Newcastle United live auf Sky Sport 1

17:20 Uhr: Manchester City – Leicester City live auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD

19:50 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 1

22:00 Uhr: „Kompakt“, 3. Spieltag auf Sky Sport 1

Montag:

18:35 Uhr: FC Fulham – Aston Villa live auf Sky Sport 2

20:30 Uhr: „Match of the Week“ FC Liverpool – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 2

Moderation/Kommentar: Florian Schmidt-Sommerfeld, Mladen Petric

23:00 Uhr: “What a strike!“ auf Sky Sport 1

