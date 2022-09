Alle Spiele des ersten Spieltags der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria

via

via Sky Sport Austria

Der Start der Salzburger gegen den italienischen Meister am Dienstag ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Der ehemalige Salzburg-Torjäger und Sky Experte Marc Janko kommentiert mit Philipp Paternina das Auftaktmatch des österreichischen Meisters

Sky Expertenpower am ersten Spieltag: Peter Stöger & Andreas Herzog am Dienstag und Didi Hamann & Marc Janko am Mittwoch

Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz.

Alle weiteren Begegnungen des ersten Spieltags wie der Schlager Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin oder Inter Mailand gegen den FC Bayern ebenfalls live als Einzeloption oder in der Original Sky Konferenz

Alle 138 Spiele der europäischen Königsklasse inklusive der Gruppenphase und K.o.-Phase, Playoff-Begegnungen und UEFA Super Cup live auf Sky

Sky feiert die Saison 2022/23 mit der kompletten UEFA Champions League, UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League, allen Spielen der ADMIRAL Bundesliga, der Premier League, der Deutschen Bundesliga und der 2. Deutschen Bundesliga sowie des DFB-Pokal

Sky startet mit geballter Expertenpower in den ersten Spieltag der Königsklasse! Fußballfans dürfen sich auf fachkundige Analysen von Peter Stöger, Andreas Herzog, Didi Hamann sowie Marc Janko freuen. Zuseher:innen bei Sky Sport Austria erleben die komplette UEFA Champions League Saison 2022/23 live. Sky überträgt in Österreich alle Begegnungen der Königsklasse als Einzelspiele sowie zusätzlich in der Original Sky Konferenz.

Der Schlager gegen Milan zum Auftakt mit Marc Janko als Co-Kommentator und Peter Stöger sowie Andreas Herzog als Sky Experten live bei Sky Sport Austria

Sky Sport Austria zeigt alle Salzburg-Spiele in der Königklasse live! Los geht es für Österreichs Aushängeschild am morgigen Dienstag vor eigenem Publikum gegen den italienischen Meister AC Milan. Gelingt Salzburg gleich zum Start ein Ausrufezeichen? Die Antwort gibt es ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2. Philipp Paternina kommentiert mit dem Sky Experten und vormaligen Salzburg-Torjäger Marc Janko das Match. Peter Stöger & Andreas Herzog liefern punktgenaue Analysen zum Champions League Auftakt. Sky Anchor Constanze Weiss moderiert die UEFA Champions League am Dienstag. Als Sky Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Neben dem Salzburg-Hit bekommen Fußballfans bei Sky Sport Austria auch alle weiteren Erstrunden-Partien live ins Wohnzimmer geliefert. Am morgigen Dienstag kommt es zum Super-Hit Paris Saint-Germain gegen Juventus Turin. Zudem beginnt für den amtierenden Champions League Sieger Real Madrid mit David Alaba die Saison in der Königsklasse im Celtic Park.

Die UEFA Champions League am Mittwoch mit dem Sky Experten-Duo Didi Hamann und Marc Janko live bei Sky Sport Austria

Auch am Mittwoch sind Sky Seher:innen live dabei, wenn Inter Mailand dem deutschen Rekordmeister FC Bayern zum Auftakt vermutlich alles abverlangen wird. Sky Sport Austria stimmt ab 20:00 Uhr auf das Match ein. Sky Anchor Martin Konrad führt mit den Sky Experten Didi Hamann und Marc Janko durch den Fußballabend. Sky Analyse-Experte Marko Stankovic liefert auch am Mittwoch spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Auch alle weiteren Matches am Mittwoch wie das Duell Napoli gegen den FC Liverpool gibt es live bei Sky Sport Austria.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Der 1. Spieltag der UEFA Champions League Gruppenphase live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Borussia Dortmund – FC Kopenhagen um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Dinamo Zagreb – FC Chelsea um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

FC Salzburg – AC Milan ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Philipp Paternina

Co-Kommentator: Marc Janko

Celtic Glasgow – Real Madrid um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Paris Saint-Germain – Juventus Turin um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

RB Leipzig – Shakhtar Donetsk um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

FC Sevilla – Manchester City um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Benfica Lissabon – Maccabi Haifa um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experten: Peter Stöger & Andreas Herzog

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Eintracht Frankfurt – Sporting Lissabon um 18:45 live Uhr auf Sky Sport Austria 3

Ajax Amsterdam – Glasgow Rangers um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Inter Mailand – Bayern München ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

SSC Napoli – FC Liverpool um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Barcelona – Viktoria Pilsen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Tottenham Hotspur – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Atletico Madrid – FC Porto um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

FC Brügge – Bayer 04 Leverkusen um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Martin Konrad

Sky Experten: Didi Hamann & Marc Janko

