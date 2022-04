Alle Stimmen zu Klagenfurt vs. Salzburg

Peter Pacult über den dritten Ausschluss von Turgay Gemicibasi: „Er schwächt mit den Ausschlüssen die Mannschaft“

Wien, 10. April 2022 – SK Austria Klagenfurt unterliegt dem FC Red Bull Salzburg 0:6. Die wichtigsten Stimmen zur Partie des 26. Spieltages der ADMIRAL Bundesliga bei Sky Sport Austria.

SK Austria Klagenfurt – FC Red Bull Salzburg 0:6 (0:1)

Schiedsrichter: Harald Lechner



Peter Pacult (Trainer SK Austria Klagenfurt):

…nach dem Spiel: „Es ist sehr ärgerlich, weil mehr möglich gewesen wäre. Das klingt jetzt komisch bei 0:6. Da wird jeder sagen ‚Hoppala, von was redet der?‘. Wir hatten das Spiel gut im Griff gehabt und dann weißt du, dass du hinterherlaufen musst.“



…über den dritten Ausschluss von Turgay Gemicibasi: „Natürlich muss man da mal darüber reden. Man darf auch nicht vergessen, wie viele Spieler er schon insgesamt gefehlt hat. Er schwächt mit den Ausschlüssen die Mannschaft.“



Phillip Menzel (SK Austria Klagenfurt):

…nach dem Spiel: „Die erste Halbzeit war bis zur roten Karte sehr gut und ein offenes Spiel. In Unterzahl wird es schwer und dann fängst dir sechs Stück.“



Markus Pink (SK Austria Klagenfurt):

…nach dem Spiel: „Wir sind 90 Minuten einfach leer. Wir haben uns das natürlich ganz anders vorgestellt. Dass am Ende so ein hohes Ergebnis zu Stande kommt, von dem sind wir nicht ausgegangen.“



Matthias Jaissle (Trainer FC Red Bull Salzburg):

…über das Spiel: „Es war ein nahezu perfektes Spiel. Wir haben es schon in der ersten Halbzeit vor der roten Karte gut gespielt. Wir hatten immer wieder unsere Phasen im Spiel, wo wir klare Chancen herausspielen konnten. Da hat noch ein bisschen das Fortun vor der Kiste gefehlt.“



Stephan Reiter (Geschäftsführer FC Red Bull Salzburg):

…in einem Videobeitrag zum Adeyemi-Transferpoker: „Es ist genauso interessant und herausfordernd wie viele andere Transfers. Es ist ein gewisser Prozess, wo man sich annähert und wieder ein Stück entfernt und wieder annähert. Der Prozess läuft gerade und wir sind auf einem guten Weg. Wir werden sehen, wohin der Weg führt.“



…über den Kontakt mit Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl: „Wir stehen in Kontakt. Das wird die nächsten Tage und Wochen auch so bleiben.“



…über Klarheit im Adeyemi-Transfer: „Wir haben in den Verhandlungen überhaupt keinen Druck. Wir sind nicht von Karims Transfer abhängig. Natürlich ist es für uns strategisch eine wichtige Säule jedes Jahr Transfereinnahmen zu erzielen.“



…auf die Frage, ob es auch Anfragen für Cheftrainer Matthias Jaissle gibt: „Es gibt keine konkreten Anfragen. Matthias macht einen guten Job und es gefällt ihm wahnsinnig gut hier. Er schätzt auch seinen Job hier.“



Luka Sucic (FC Red Bull Salzburg):

…nach seinem ersten Bundesliga-Doppelpack: „Für uns war es wichtig, dass wir die drei Punkte einfahren. Es ist egal, wer die Tore macht. Ich bin umso glücklicher über meinen ersten Doppelpack in der Bundesliga.“



…über das Spiel: „Es hat extrem viel Spaß gemacht und die Truppe ist unglaublich. Wir haben immer hundert Prozent gegeben und das zeichnet uns aus. Natürlich hilft es auch, wenn man ein Mann mehr ist. Klagenfurt hat es auch gut gemacht und uns das Leben schwer gemacht.“



Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg):

…nach dem Spiel: „Es gibt nicht viel zu bemängeln. Wir sind sehr souverän und dominant aufgetreten. In der ersten Halbzeit kann man eventuell die Chancenauswertung kritisieren, aber in der zweiten Halbzeit haben wir alles umgesetzt. Ein perfekter Fußball-Sonntag für uns.“



Marc Janko (Sky Experte):

…über das Spiel: „Nach der roten Karte ist das Spiel wie auf einer schiefen Ebene für Salzburg gelaufen. Dass es in der Höhe ausgeht, hätte ich nicht erwartet.“



…über Serienmeister Salzburg: „Man muss kein Experte sein, dass man Jahr für Jahr sagt, dass Salzburg uneinholbar ist und auf Dauer nicht zu schlagen sind. Sie werden weiterhin Serienmeister bleiben. Sie haben uns in den letzten Jahren immer gelehrt, bei vielen Abgängen immer neue, interessante Spieler hochzuziehen, die sofort funktionieren. Es wird ähnlich so weitergehen. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir auf Jahre hinweg einen Serienmeister haben, wenn nicht irgendwo in der Bundesliga investorentechnisch was passiert. Dann wird es schwer die Lücke zu schließen.“



…über den Transfer von Karim Adeyemi: „Salzburg kommen Jahr für Jahr die Topspieler abhanden. Für die Salzburger Verantwortlichen ist das nichts Neues, dass man nicht unbedingt verkaufen muss. Sie haben genug Geld in der Kassa. Wohl gemerkt auch selbst verdient und nicht von Dosenkäufen finanziert. Es wird darauf hinauslaufen, dass er zu Dortmund gehen wird. Die Frage ist nur wann. Wahrscheinlich wird es am Ende der Saison den Vollzug geben.“



…zum dritten Platzverweis von Turgay Gemicibasi: „Ich war nicht mit allen Ausschlüssen von Klagenfurt einverstanden. Aber hier muss man auch klar sagen, dass es total unnötig ist im Mittelfeld von hinten in die Beine zu springen. Er braucht ihn nur blöd erwischen und der Knöchel vom Standbein ist durch. Er hat es nicht notwendig. Es passiert ihm des Öfteren in der Saison. Er wäre damit gut beraten, dass er sich bei den Schiedsrichtern kein Image aufbaut. Sonst wird er zukünftig für etwas bestraft, was harmlos war.“

