Alle Viertelfinal-Entscheidungen der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria: Barcelona – Frankfurt, Atalanta – RB Leipzig & Olympique Lyon – West Ham live

via Sky Sport Austria

Tag der Entscheidung am UEFA Super Donnerstag: Sky Seher:innen dürfen sich auf alle Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League freuen.

RB Leipzig mit Konrad Laimer spielt um den Aufstieg bei Atalanta – live bei Sky Sport Austria

RB Leipzig und Konrad Laimer gastieren zum Auftakt des UEFA Super Donnerstags auf Sky bei Atalanta Bergamo. Im Viertelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League ist nach dem 1:1 in Leipzig vergangene Woche noch alles offen. In einem turbulenten Spiel fanden beide Teams Chancen vor, am Ende blieb es jedoch beim Unentschieden. Können die Leipziger auswärts ins Halbfinale einziehen oder setzen sich die Italiener vor eigenem Publikum schlussendlich durch? Die Antwort gibt es ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 3.

Der Hit Oliver Glasners Frankfurt gegen den FC Barcelona live bei Sky Sport Austria

Für Eintracht Frankfurt wartet am Donnerstag das Rückspiel im UEFA Europa League Viertelfinal-Hit beim FC Barcelona. Mit einer überragenden Leistung im Heimspiel erspielten sich die Frankfurter um Martin Hinteregger ein 1:1 und konnten das Duell damit völlig offen lassen. In Barcelona wollen die Katalanen jedoch mit einem Heimsieg ins Halbfinale einziehen. Ob Xavi Hernandez mit seinem favorisiertem FC Barcelona gewinnt oder Frankfurt die Sensation schafft, ist ab 20:15 Uhr auf Sky Sport Austria 2 zu sehen.

Zum Auftakt gibt es zudem das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel zwischen PSV Eindhoven und Leicester City. Zur späten Anstoßzeit spielen außerdem Glasgow Rangers gegen SC Braga, AS Rom gegen FK Bodo/Glimt, Slavia Prag gegen Feyenoord Rotterdam, PAOK Thessaloniki gegen Olympique Marseille undOlympique Lyon gegen West Ham um den Halbfinal-Aufstieg. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Neben den linearen Übetragungen sind die Begegnungen für Sky Kund:innen im Live-Stream auf skysportaustria.at/streaming/ zu sehen.

Alle Viertelfinal-Rückspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:15 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

18:45 Uhr: Atalanta Bergamo – RB Leipzig live auf Sky Sport Austria 3

18:45 Uhr: PSV Eindhoven – Leicester City live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: FC Barcelona – Eintracht Frankfurt live auf Sky Sport Austria 2

21:00 Uhr: Glasgow Rangers – SC Braga live auf Sky Sport Austria 3

21:00 Uhr: AS Rom – FK Bodo/Glimt live auf Sky Sport Austria 4

21:00 Uhr: Slavia Prag – Feyenoord Rotterdam live auf Sky Sport Austria 5

21:00 Uhr: PAOK Thessaloniki – Olympique Marseille live auf Sky Sport Austria 6

21:00 Uhr: Olympique Lyon – West Ham live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Johannes Brandl

Sky Experte: Alfred Tatar

Bild: Imago