Alle Viertelfinal-Hinspiele der Champions League live bei Sky Sport Austria: Manchester City vs. Bayern am Dienstag und Real Madrid vs. Chelsea am Mittwoch

Die UEFA Champions League am Dienstag und Mittwoch mit einer ausführlichen Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Das Giganten-Duell am Dienstag: Manchester City gegen Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Das Highlight am Mittwoch: Real Madrid gegen FC Chelsea um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Sky Sport Austria zeigt alle Spiele des UEFA Champions League Viertelfinales live: am Dienstag außerdem Benfica Lissabon gegen Inter Mailand und am Mittwoch AC Milan gegen SSC Napoli

Die UEFA Champions League am Dienstag mit Stargast Adi Hütter & Sky Experte Didi Hamann und die UEFA Champions League am Mittwoch mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger

Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic Dienstag und Mittwoch im Einsatz

Streame die Spiele mit dem Sky X Traumpass live

Das Rennen um das UEFA Champions League Finale 2023 in Istanbul geht in die nächste Runde! Sky Sport Austria Seher:innen dürfen sich auf acht packende Partien im Viertelfinale der UEFA Champions League freuen.

Die UEFA Champions League am Dienstag mit dem Giganten-Duell Manchester City gegen Bayern München mit Adi Hütter & Didi Hamann

In seinem ersten Königsklassen-Einsatz als Trainer des FC Bayern wartet am Dienstag Manchester City auf die Mannschaft von Thomas Tuchel. Der deutsche Rekordmeister möchte die beeindruckende Bilanz dieser UEFA Champions League Saison von acht Siegen aus acht Spielen auch gegen die Sky Blues rund um Erling Haaland fortsetzen. Ob es dem FC Bayern gelingt, die makellose Serie fortzuführen, kann um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 verfolgt werden.

Zeitgleich treffen in Portugal Benfica Lissabon und Inter Mailand aufeinander. Das Team von Ex-Salzburg Trainer Roger Schmidt konnte im Achtelfinale den FC Brügge mit dem Gesamtscore von 7:1 bezwingen und bekommt es nun mit den Nerazzurri zu tun, die zum ersten Mal seit der Saison 2009/10 wieder das Halbfinale erreichen könnten. Wer sich im Hinspiel durchsetzt, ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Am Dienstag begrüßt Constanze Weiss die Zuschauer:innen ab 20:00 Uhr gemeinsam mit Stargast Adi Hütter & Sky Experte Didi Hamann live auf Sky Sport Austria 1. Analyse-Experte Marko Stankovic liefert spannende Einblicke in die taktischen Winkelzüge der Spitzenteams.

Das weiße Ballett gegen die Blues aus London mit Marc Janko & Peter Stöger live auf Sky Sport Austria

Am Mittwoch empfängt David Alaba mit Real Madrid den FC Chelsea zur Neuauflage des Vorjahres-Viertelfinales. In der letzten Saison setzte sich das weiße Ballett durch und feierte am Ende den Titelgewinn in der Königsklasse. Die Blues möchten nach dem zweiten Trainerwechsel der Saison die letzte Chance auf einen Titel wahren und sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in London erspielen. Die Partie wird um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 übertragen.

Im zweiten Match des Abends wartet ein italienisches Duell auf die Sky Zuseher:innen, wenn der AC Milan auf den SSC Napoli trifft. In der Liga konnten die Rossoneri den Tabellenführer aus Neapel zuletzt mit 4:0 bezwingen. Ob die Mailänder auch im Hinspiel der UEFA Champions League als Sieger vom Platz gehen, ist um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.



Sky Anchor Martin Konrad begrüßt die Zuseher:innen am Mittwoch ab 20:00 Uhr gemeinsam mit den Sky Experten Marc Janko & Peter Stöger live auf Sky Sport Austria 1. Als Analyse-Experte ist Marko Stankovic im Einsatz.

Alle 138 Spiele der UEFA Champions League live bei Sky

Für die laufende Rechteperiode der UEFA Champions League bietet Sky sämtliche 138 Spiele des wichtigsten Klubwettbewerbs des europäischen Fußballs live. Natürlich überträgt Sky dabei auch das Finale der UEFA Champions League live.

Der Vertrag umfasst alle 125 Spiele der Gruppenphase des Wettbewerbs und der K.o.-Runde inklusive des Finales sowie die zwölf Playoff-Begegnungen und den UEFA Super Cup.

Die Viertelfinal-Hinspiele der UEFA Champions League live bei Sky Sport Austria:

Die UEFA Champions League am Dienstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Manchester City – FC Bayern München um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Benfica Lissabon – Inter Mailand um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Die UEFA Champions League am Mittwoch

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Real Madrid – FC Chelsea um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

AC Milan – SSC Napoli um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

Bild: Imago