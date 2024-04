Alle Viertelfinal-Hinspiele der Europa League und Europa Conference League live bei Sky Sport Austria

Sky zeigt alle Viertelfinalpartien wie die Top-Hits Leverkusen gegen West Ham United und Liverpool gegen Atalanta live

Das Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Europa League zwischen AS Roma und AC Milan um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria

Michael Ganhör moderiert den UEFA Super Donnerstag und Sky Experte Alfred Tatar sorgt für fundierte Analysen

Sky zeigt alle Spiele der UEFA Europa League sowie der UEFA Europa Conference League live

Leverkusen gegen West Ham, Liverpool gegen Atalanta, AC Milan gegen AS Roma & die weiteren Viertelfinal-Hinspiele live bei Sky Sport Austria

Sky Anchor Michael Ganhör stimmt die Sky Zuseher:innen am Donnerstag ab 18:00 Uhr auf einen spannungsgeladenen Fußball-Abend ein. Kult Sky Experte Alfred Tatar versorgt die Fußballfans mit fundierten Analysen.

Im Viertelfinale der Europa League kommt es zwischen Leverkusen und West Ham United zum Duell des deutschen Tabellenführers gegen den amtierenden Sieger der Conference League. Die Mannschaft von Xabi Alonso ist bewerbsübergreifend in dieser Saison noch ungeschlagen, konnte sich allerdings gegen ihren Achtelfinalgegner FK Qarabag erst durch zwei späte Treffer in der Nachspielzeit für das Viertelfinale qualifizieren. Wie sich Leverkusen gegen die Engländer schlägt, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

In Rom wird es am Donnerstagabend zu einem ganz speziellen Viertelfinale kommen, wenn sich die beiden italienischen Mannschaften AS Roma und der AC Milan gegenüberstehen. Die ligainternen Duelle konnten die Mailänder beide Male für sich entscheiden. Wer auf internationaler Ebene die Oberhand behält, ist ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 zu sehen.

Zeitgleich trifft der FC Liverpool auf Atalanta Bergamo. Die Engländer, welche derzeit auch im englischen Titelkampf mitmischen, qualifizierten sich gegen Sparta Prag souverän für das Viertelfinale. Die Italiener setzten sich gegen Sporting Lissabon durch und sind in dieser Europa-League-Saison noch ungeschlagen. Die Partie sehen Sky Zuseher:innen ab 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2.

Im Viertelfinale der Conference League kommt es bei der Begegnung zwischen Club Brügge und PAOK Thessaloniki zu einem Duell mit österreichischer Beteiligung. Stefan Schwab und Thomas Murg stehen im Dienste des griechischen Tabellenführers und wollen nach Dinamo Zagreb nun auch gegen die Belgier eine Runde weiterkommen. Ob dies gelingt, ist ab 21:00 Uhr auf Sky Sport Austria 6 zu sehen.

Sky zeigt alle Spiele im Achtelfinale der UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League live. In den weiteren Spielen am UEFA Super Donnerstag gastiert um 18:45 Uhr Fenerbahce Istanbul bei Olympiakos Piräus und AC Fiorentina bei Viktoria Pilsen. Im Anschluss stehen um 21:00 Uhr auch die Spiele Benfica Lissabon gegen Olympique Marseille und Aston Villa gegen LOSC Lille am Programm. Sky Seher:innen können sich zudem auf spannende Spiele in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Alle Achtelfinalspiele der UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League am Donnerstag live bei Sky Sport Austria

Der UEFA Super Donnerstag

Die Original Sky Konferenz mit umfassender Vorberichterstattung ab 18:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 1

Fenerbahce Istanbul – Olympiakos Piräus um 18:45 Uhr Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Viktoria Pilsen – AC Fiorentina um 18:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

FC Liverpool – Atalanta Bergamo um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2

Bayer 04 Leverkusen – West Ham United um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 3

AC Milan – AS Roma um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 4

Benfica Lissabon – Olympique Marseille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 5

Club Brügge – PAOK Thessaloniki um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 6

Aston Villa – LOSC Lille um 21:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 7

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Alfred Tatar

