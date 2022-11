Alles klar mit Laimer und Bayern?

via

via Sky Sport Austria

Unter der Woche haben diverse Medien berichtet, dass Leipzigs Konrad Laimer sich für einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer zum FC Bayern entschieden habe. Sky weiß aber:

„Es gibt keine hundertprozentige Einigung zwischen Laimer und dem FC Bayern“, stellte Sky Transfer-Experte Florian Plettenberg am Freitag in „Transfer Update – die Show“ klar.

Demnach gibt es auch keinen Vorvertrag, allerdings tendiert Laimer zu einem Wechsel nach München. Das Problem: Die Bayern sind im Mittelfeld-Zentrum mit Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer und Ryan Gravenberch bereits exzellent aufgestellt. Ein Laimer-Transfer würde nur dann Sinn ergeben, sollte einer aus dem Quartett den Verein im Sommer verlassen.

Nach Sky Infos hat der ÖFB-Teamspieler bislang keinem Verein abgesagt, weder im In- noch im Ausland. „Es ist nichts entschieden und nichts ausgeschlossen“, sagte der 25-Jährige zuletzt gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Der Mittelfeldspieler steuert einen Vertrag von vier bis fünf Jahren an und will Anfang 2023 eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

(skysport.de) / Bild: Imago