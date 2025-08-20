Alles offen im Rückspiel: Fenerbahce und Benfica trennen sich remis

Startrainer Jose Mourinho darf hoffen, auch mit Fenerbahce Istanbul in die Champions League einzuziehen.

Im Hinspiel des CL-Playoffs kamen die Türken zuhause gegen Benfica Lissabon zwar nicht über ein 0:0 hinaus, haben vor dem Rückspiel in der kommenden Woche in der portugiesischen Heimat ihres Coaches aber nach wie vor alle Chancen.

Mourinho war bereits mit dem FC Porto, Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United und Tottenham in der Königsklasse, mit Porto und Inter gewann er diese auch je einmal. Fenerbahce spielte 2008/09 zum bisher letzten Mal im Konzert der Großen mit.

Weitere Remis in Glasgow und Basel

Auch das Kräftemessen zwischen Celtic Glasgow und dem kasachischen Vertreter Kairat Almaty ist nach einem 0:0 in Schottland offen.

Ein weiteres Remis gab es beim 1:1 zwischen dem FC Basel von Ex-Altach-Coach Ludovic Magnin und dem FC Kopenhagen.

(APA)/Bild: Imago