Alles offen! Torspektakel zwischen Barca & Inter ohne Sieger

Barcelona und Inter Mailand haben sich am Mittwoch in einem hochklassigen Semifinal-Hinspiel der Champions League mit einem 3:3 getrennt.

Italiens Meister führte dank Marcus Thuram (1.) und Denzel Dumfries (21., 63.) mit 2:0 und 3:2, die Gastgeber schlugen im Olympiastadion durch Lamine Yamal (24.), Ferran Torres (38.) und ein Eigentor von Yann Sommer (65.) zurück. Bereits am Dienstag hatte PSG bei Arsenal 1:0 gewonnen.

Arnautovic bei Inter ohne Einsatz

ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic saß beim Serie-A-Zweiten auf der Bank. Die über 50.000 Zuschauer sahen ein von Beginn an hochklassiges Match, in dem Inter für das erste Highlight sorgte. Dumfries schlug eine Flanke zur Mitte, Thuram ferserlte den Ball nach 30 Sekunden per Direktabnahme ins lange Eck. Es war das schnellste Tor überhaupt in einem Champions-League-Semifinale.

Danach zogen sich die „Nerazzurri“ zurück, Barca machte Druck. Yamal spielte auf Torres, dessen Schuss knapp an der Stange vorbeiflog (12.). Auch in der 19. Minute verfehlte Torres nur knapp das Ziel. Effizienter zeigte sich Inter: Nach einem Corner von Federico Dimarco sprang Francesco Acerbi am höchsten, seine Kopfballvorlage wuchtete Dumfries aus kurzer Distanz per Seitfallzieher ins Netz.

Yamal trifft bei Jubiläumsspiel für Barcelona

Barcelona ließ sich davon aber nicht beirren, ganz im Gegenteil – Yamal zog in den Strafraum und versenkte den Ball via Innenstange zum Anschlusstreffer. Wenig später brachte der 17-Jährige in seinem 100. Match für die „Blaugrana“ die Inter-Abwehr neuerlich zur Verzweiflung, seinen Versuch aus spitzem Winkel konnte Sommer gerade noch an die Latte abwehren (27.). Es folgten weiter rollende Angriffe Richtung Inter-Gehäuse, Dani Olmo scheiterte an Sommer (30., 36.).

Auch das 2:2 verdiente sich das Prädikat „sehenswert“. Pedri setzte Raphinha ein, dessen optimale Kopfballvorlage verwertete Torres aus kurzer Distanz. Zur Pause musste Inters Stürmerstar Lautaro Martinez offenbar wegen einer Muskelverletzung in der Kabine bleiben, trotzdem verzeichnete der Serie-A-Club die erste Chance nach dem Seitenwechsel. Dimarco donnerte den Ball aus guter Position in den Nachthimmel des Montjuic (50.).

Besser machte es Dumfries, der nach einem Eckball von Hakan Calhanoglu per Kopf zur Stelle war. Inters neuerliche Führung hielt jedoch nicht lange – einen von Olmo flach zurückgespielten Corner übernahm Raphinha direkt, der Ball fand via Latte und Kopf von Sommer den Weg ins Tor. Der Treffer wurde als Eigentor des Schweizer Tormanns gewertet.

Auch in der Schlussphase verlor die Partie nicht an Spannung. Barcelona stand extrem hoch und übte dadurch großen Druck aus, allerdings wurde Inter aus Kontern immer wieder gefährlich – so etwa in der 74. Minute, als ein Tor von Henrikh Mkhitaryan wegen einer hauchdünnen Abseitsstellung des 36-jährigen Armeniers aberkannt wurde. Auf der Gegenseite traf Yamal neuerlich die Latte (87.). Am Ende blieb es beim 3:3, das beiden Teams alle Chancen für den Finaleinzug offen lässt.

Rückspiel live bei Sky

Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag im San Siro in Mailand statt (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1).

(APA/Red.)

Bild: Imago