Der Weihnachtsvorhang in der Meisterschaft fällt schließlich beim Gastspiel von Meister Sturm Graz bei der Wiener Austria (Sonntag ab 16.30 Uhr).

In Wien-Favoriten kommt es zum Aufeinandertreffen zweier Clubs, deren Konstanz sich heuer vor allem im steten Auf und Ab manifestiert. Die Austria liegt nur auf Rang sieben, allerdings fehlt nur ein Punkt zu Platz vier (Rapid). „Wir wollen einen positiven Abschluss in diesem Jahr schaffen“, sagte Coach Stephan Helm.

„Wir bewegen uns rund um die Topteams der Liga, aber es ist offensichtlich, dass wir zwei, drei Punkte zu wenig am Konto haben“, meinte der Burgenländer, der ein enges Spiel gegen Sturm erwartet. Die zuletzt erkrankten Sanel Saljic und Konstantin Aleksa sind wieder fit.

Sturm-Coach Säumel vor Austria-Gastspiel im Fokus

Bei den Grazern, die zwei Zähler Rückstand auf Salzburg haben, steht Jürgen Säumel womöglich vor seiner letzten Partie als Sturm-Trainer. „Voller Fokus auf die Austria, da wollen wir noch mal alles rausklopfen“, sagte der 41-Jährige. Fix das letzte Match für die „Blackies“ bestreitet Goalie Oliver Christensen, dessen Leihe mit Jahresende ausläuft.

„Ich habe mich hier extrem wohl gefühlt. Deswegen will ich dieses Halbjahr unbedingt mit einem Sieg abschließen“, erklärte der Däne. Sturm wartet seit sechs Duellen mit den „Veilchen“ auf einen Sieg. Zuletzt gelang das Anfang Februar 2024 im Cup, der letzte Meisterschaftserfolg datiert gar vom 30. Juli 2023. Die vergangenen drei Partien gingen allesamt an Violett, allerdings ist Sturm derzeit das auswärtsstärkste Team der Liga.

