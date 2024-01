Pasching-Abschied perfekt: Der LASK trainiert nun auch in der Raiffeisen Arena

Nachdem die Spieler der Linzer am Freitag aus Belek (Türkei) vom Trainingslager zurückgereist sind, folgte nun der endgültige Umzug ins Linzer Stadion.

Bislang hielten die LASK-Profis ihre Trainingseinheiten noch auf der alten Spielstätte in Pasching ab. Nachdem in den letzten Tagen der Trainingsplatz samt Rasenheizung auf den Nebenfeldern direkt neben der Raiffeisen Arena in Linz fertiggestellt wurde, entfällt in Zukunft das Pendeln zwischen Trainings- und Spielort.

Ab jetzt werden Spieler und Trainer des LASK den gesamten (Trainings)Tag in der Raiffeisen Arena verbringen können.

Frühstückraum, Tageszimmer, Kapelle

Im eigens eingerichteten Frühstücksraum beginnt der Tag, danach geht es zur ersten Einheit in den Kraftraum bzw. auf den Trainingsplatz. Das gemeinsame Mittagessen wird im Restaurant der Raiffeisen Arena eingenommen.

Vor Ort befinden sich nicht nur Tageszimmer für die Spieler: Auch die Sponsoren und Partner des LASK haben die Möglichkeit nach langen Europacupnächten dort zu übernachten. Selbst an eine Kapelle im Stadion wurde gedacht.

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic weiß aus seiner Zeit als Spieler, welche Entwicklung der Klub inzwischen genommen hat: „So etwas haben wir uns früher immer gewünscht. Alles ist nun neu und unter einem Dach, so kann man gut arbeiten.“

Bildergalerie: Einblicke in die LASK-Arena

„Mit dem Umzug der Profimannschaft in die Raiffeisen Arena haben wir einen weiteren, wichtigen Schritt gesetzt. Wir schaffen es so, dass wir die Bereiche Sport, Wirtschaft, IT und Arena Eventmanagement unter einem Dach vereinen und rücken durch die kurzen Wege als Verein noch enger zusammen. Das wird uns in unserer Entwicklung weiter voranbringen“, sagte LASK-CEO Siegmund Gruber in einer Vereinsaussendung über den vollendeten Umzug.



Eine Offensivkraft aus Deutschland kommt gleich in den Genuss der neuen Möglichkeiten: Der 20-jährige Lucas Copado hat bis 2028 unterschrieben, er kommt von Bayern München II. Der Deutsche hat in der Regionalliga Bayern in dieser Saison in 17 Einsätzen 10 Tore erzielt und 5 weitere vorbereitet.

Lucas Capado ist der Sohn des ehemaligen deutschen Bundesligaprofis Francisco Copado und Neffe des langjährigen Bayern-Akteurs Hasan Salihamidzic.

Foto: LASK