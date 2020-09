Alli vor Spurs-Abgang! Gespräche mit Topklub laufen bereits

via

Es wäre der nächste Hammer-Transfer der aktuellen Wechselperiode. Dele Alli könnte Tottenham Hotspur kurzfristig verlassen und zu Paris St. Germain wechseln.

Wie die seriöse englische Zeitung Telegraph meldet, sollen Gespräche bereits laufen. Der englische Nationalspieler stand bei den Spurs weder in der Europa League gegen Plovdiv, noch in Southampton im Kader, hat aber noch einen Vertrag bis 2024 in London.

PSG-Coach Thomas Tuchel forderte zuletzt mehrfach noch mindestens drei neue Spieler – einer könnte nun Alli heißen. Nach Sky Informationen setzt man sich in Paris mit der Thematik auseinander. Ob ein Transfer in dieser Größenordnung aber tatsächlich realisierbar ist, ist noch nicht bekannt.

