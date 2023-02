Almog verlässt Hartberg – Rückkehr zu Stammverein

via

via Sky Sport Austria

Nächster Abgang beim TSV Hartberg: Die Oststeirer trennen sich nun auch von Offensivspieler Eylon Almog.

Hartberg beendet somit die ursprünglich bis Sommer geplante Leihe und gibt den Linksaußen vorzeitig an dessen Stammverein Maccabi Tel Aviv ab. In der bisherigen Saison kam der langjährige israelische Junioren-Teamspieler auf zwölf Pflichtspiele, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Sein einziges Ligator erzielte Almog bei seinem Ligadebüt gegen die SV Ried im August.

VIDEO: Almog leitet TSV-Sieg gegen Ried ein

Neben Almog gibt Hartberg außerdem Albert Ejupi und Thomas Kofler ab, dafür stößt Salzburgs Ousmane Diakite neu zum Team von Coach Markus Schopp.

(Red.)

