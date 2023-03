Alonso erklärt Alpine-Abschied und blickt auf seine Karriere zurück

Fernando Alonso hat rückblickend seinen Abschied von Alpine erklärt.

„Ich habe mich seit der Rückkehr zu Alpine 2021 gut vorbereitet. Ich habe auf die neuen Regeln gewartet, um näher an Siegen dran zu sein, davon war ich 2022 mit Alpine aber weit weg. Dennoch habe ich das vergangene Jahr als ein Jahr der guten Vorbereitung genutzt, habe mich in Form gebracht. Jetzt profitiere ich davon“, erklärte der 41-jährige Spanier am Rande einer Buchvorstellung zur Formel 1.

Alonso wechselte vor der Saison nach zwei Jahren bei Alpine zu Aston Martin. Dabei belegten die Franzosen in der Vorsaison Platz vier in der Konstrukteurs-WM, während die Briten hingegen nur auf Rang sieben landeten. „Ab Mitte des Vorjahres, als ich bei Aston Martin unterschrieben hatte, begann ich an Aston Martin zu denken, mich vorzubereiten, mit dem Team zu sprechen, das Auto vorzubereiten“, betonte Alonso.

Alonso macht sich keine Sieghoffnungen

Die Bilanz bislang nach zwei Rennen kann sich sehen lassen. Sowohl beim Saisonauftakt in Bahrain als auch in Jeddah, fuhr der zweimalige Weltmeister auf das Podium. In seinen zwei Jahren bei Alpine zuvor sprang für Alonso nur ein Podium hinaus (P3 in Katar 2021). An seinen möglichen ersten Sieg seit dem GP von Spanien 2013 in Barcelona denkt Alonso trotz des starken Pakets bei Aston Martin noch nicht.

„Wir haben gut angefangen, aber Red Bull ist in einer anderen Liga. Deshalb müssen wir mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Es wird auch Rennen geben, indem wir nur Sechster oder Siebter werden. Die Ferraris werden sich verbessern, Mercedes wird wachsen, denn sie sind ein sehr großes Team und haben viel Potenzial. Aber wir werden versuchen, das so weit wie möglich hinauszuzögern und weiterhin gute Leistungen, damit wir vor ihnen bleiben“, betonte Alonso.

Alonso mit seiner F1-Karriere zufrieden

Mit seiner langen F1-Karriere, die mit Unterbrechungen seit 2001 anhält, ist Alonso sehr zufrieden. „Ich würde sagen, dass ich in den 20 Jahren, die ich in der F1 bin, nur vier frustrierende Jahre in einem McLaren-Honda hatte, der nicht konkurrenzfähig war. Aber in 16 Jahren habe ich um Podiumsplätze und Siege gekämpft, und das ist ziemlich einzigartig“, erklärte der Spanier gegenüber Channel 4.

Auch zu den Stimmen von außerhalb über den Verlauf seiner Zeit in der Motorsport-Königsklasse hat der 41-Jährige eine klare Meinung: „Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute da draußen ein bisschen Mitleid mit den Schritten haben, die ich in meiner Karriere gemacht habe. Aber die Fakten sagen etwas anderes und das stelle ich gerne klar“, so Alonso. Insgesamt hat Alonso in seiner Karriere 32 Siege in der F1 eingefahren.

(Peer Kuni – skysport.de)

Bild: Imago