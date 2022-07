Fernando Alonso hat einen neuen Formel-1-Rekord aufgestellt. Der Alpine-Pilot überholte in Le Castellet Kimi Räikkönen und hat nun die meisten Runden in der Historie der Formel 1 absolviert.

Alonso steht nach den 53 Runden in Frankreich jetzt bei 18,672 gefahrenen Runden in der Motorsport-Königsklasse und liegt in der Rangliste nun vor dem Iceman, der in seiner Karriere auf 18,621 Runden kam.

(skysport.de) / Bild: Imago