Alonso vs. Kompany, Wirtz vs. Musiala: Die Schlüsselduelle im Titelkracher

Im Titelkracher zwischen Double-Gewinner Bayer Leverkusen und dem FC Bayern (Samstag, ab 17:30 Uhr live auf Sky Sport Bundesliga 1 – streame mit dem Sky X-Traumpass) kommt es auf die Schlüsselspieler an. Das sind die entscheidenden Duelle:

DIE TRAINER

Als Spieler standen sich Xabi Alonso und Vincent Kompany insgesamt siebenmal gegenüber, nun messen sie sich zum dritten Mal an der Seitenlinie. Die Bilanz in dieser Saison: ein Sieg für Alonso, ein Remis. Generell hat der Spanier noch nie als Trainer gegen den FC Bayern verloren. Beide Coaches setzen auf viel Ballbesitz und Dominanz sowie hochstehende Außenverteidiger. Unter dem Belgier sammelten die Bayern in 21 Spielen überragende 54 Zähler, besser waren in der Bundesliga-Historie nur die Münchner selbst unter Pep Guardiola – und Alonso in der Meistersaison mit Bayer.

DIE ABWEHRCHEFS

Jonathan Tah (29) ist der unverzichtbare Leader in der Leverkusener Defensive, mit 72 Prozent gewonnener Duelle ist er der zweikampfstärkste Spieler in dieser Bundesliga-Saison. Einen klaren Abwehrboss gibt es bei den Münchnern hingegen nicht; Dayot Upamecano (26) wächst aber immer mehr in diese Rolle hinein. Der Franzose ist der Dauerbrenner in Kompanys Defensive, glänzte unter der Woche beim Champions-League-Sieg in Glasgow (2:1) als Man of the Match. „Er gibt mir und uns Stabilität. Das ist ganz wichtig für unsere Mannschaft“, sagte Bayern-Keeper Manuel Neuer über „Upa“, der in der Vergangenheit häufig in der Kritik stand und mittlerweile als Stabilisator gilt.

DIE ANFÜHRER

Granit Xhaka (32) ordnet das Spiel der Leverkusener und gibt den Rhythmus vor, gleiches gilt auf Münchner Seite für Joshua Kimmich (30). In ihrem unbändigen Siegeswillen und ihrer Mentalität unterscheiden sich die beiden Anführer kaum. Xhaka und Kimmich sind im zentralen Mittelfeld für ihre Mannschaften unverzichtbar, stehen quasi immer auf dem Platz, glänzen durch Laufleistung und Ballsicherheit – und werden sich in Leverkusen immer wieder auch in aufreibenden Zweikampfduellen treffen.

DIE KÜNSTLER

Für Uli Hoeneß ist die Sache klar. Florian Wirtz (21) und Jamal Musiala (21) sollten wie in der DFB-Elf unbedingt auch in München zusammenspielen. „Das war ja Traumfußball. Das ist genau das, was wir in Zukunft sehen wollen“, sagte Hoeneß über die gemeinsamen Auftritte der Zauberkünstler in der Nationalmannschaft. Am Samstag stehen sich die beiden Juwelen noch im direkten Duell gegenüber, als Spielmacher sind sie für die kreativen Momente ihrer Mannschaften verantwortlich. Wirtz zeigt sich in dieser Saison etwas effektiver als sein Kumpel, kommt in der Liga bereits auf 20 Scorerpunkte – bei Musiala sind es „nur“ 14. Beide sind in der Lage, das Topspiel mit einem genialen Moment zu entscheiden.

DIE TORJÄGER

Ihre Torquoten sind beeindruckend. Seine 14 Treffer in dieser Bundesliga-Saison erzielte Patrik Schick (29) allesamt in seinen letzten elf Spielen, bei Bayerns Harry Kane (31) stehen bereits 21 Treffer in 19 Spielen zu Buche. Der Engländer zeigt sich dabei vor allem bei Elfmetern eiskalt, verwandelte alle seine 14 Versuche in der Bundesliga – und gestaltet das Offensivspiel des Rekordmeisters zudem immer wieder aktiv mit. Das gilt für Schick weniger, der vor allem im Strafraum seine Stärken hat und sich im Leverkusener Sturmzentrum mittlerweile wieder der Konkurrenz von Victor Boniface (24) erwehren muss. Genauso wie Kane sind Bayers Angreifer immer für einen Treffer gut.

(SID) / Artikelbild: Imago