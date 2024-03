Alonso zu Red Bull? Brisante Spekulationen nach Australien-GP

Auch abseits des sportlichen Rückschlags beim GP von Australien bleibt es bei Red Bull weiter turbulent. Sky-Experte Ralf Schumacher äußert sich zu den Gerüchten, dass Fernando Alonso zu Red Bull wechseln könnte – und was dies für Max Verstappen bedeuten würde.

Ralf Schumacher bei Sky…

…zu Max Verstappens Ausfall beim Großen Preis von Australien:

„Klar war das eine Kleinigkeit, klar war das ein Zufall. Aber es zeigt auch, dass diese ganze Diskussion um Teamchef Christian Horner eben nicht spurlos am Team vorbeigeht. Man spricht von einem Flüchtigkeitsfehler hinten beim Zusammenschrauben der Bremse, aber Genaueres weiß man natürlich nicht.“

…zur Situation hinter den Kulissen bei Red Bull:

„Was man genau weiß, ist, dass das Team immer noch ziemlich zerstritten ist, dass es Spannungen gibt mit dem Vater von Max, und dass Max über eine Alternative nachdenkt.“

…zum Kandidaten für einen möglichen Nachfolger im Falle eines Verstappen-Abgangs:

„Nicht nur Max, sondern auch das Team denkt über eine Alternative nach, und da gibt es jetzt ganz neue Gerüchte. Christian Horner war schon immer ein sehr, sehr großer Fan von Fernando Alonso. Da gibt es scheinbar im Hintergrund schon große Absichten, Fernando Alonso im nächsten Jahr in das Cockpit zu holen, um einen weiteren starken Fahrer zu haben, falls Max Verstappen das Team verlässt.“

…dazu, wie gut Fernando Alonso und Red Bull zusammenpassen würden:

„Wenn sich für Fernando Alonso eher am Ende seiner Karriere Red Bull ergeben würde – das Auto, mit dem er gewinnen kann – das will Fernando Alonso natürlich unbedingt. Und man hat ja gesehen, was Alonso jetzt am Wochenende wieder gemacht hat: wie schnell er war, wie er verhindert hat, dass George Russell ihn überholt. Ich glaube, der weiß, was er will, und der würde gut dahin passen. […] Und man muss natürlich sagen: heute braucht man erfahrene Leute, man muss gewinnen können von vornherein. Gerade bei Red Bull ist das etwas ganz, ganz Wichtiges und ich glaube, da wäre Fernando Alonso eine gute Alternative.“

…zu den Alternativen für Max Verstappen:

„Max Verstappen spricht Deutsch, und dementsprechend ist Mercedes eine sehr, sehr gute Alternative für ihn. Und er würde auch gut zum Stern passen, gerade seine Persönlichkeit. Aber noch ist es ja nicht so weit. Und im Übrigen: Theoretisch muss er ja erstmal raus aus dem Vertrag. Das könnte natürlich Helmut Marko auch erledigen, weil dessen Vertrag quasi gekoppelt ist zu Max Verstappen. Ich glaube auch nicht, dass man ihm bei Red Bull im Weg stehen würde, wenn er gehen wollte.“

