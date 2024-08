Alpine präsentiert neuen Gasly-Teamkollegen

Der französische Rennstall Alpine verkündet die Verpflichtung des Australiers Jack Doohan als Stammpilot für die kommende Saison, der 21-Jährige wird damit 2025 das Fahrerduo mit Pierre Gasly bilden.

„Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen und den Glauben der Geschäftsleitung des Team“, sagte Doohan. Seit 2022 war er Teil des Alpine-Nachwuchsprogramms und zuletzt bereits Test- und Ersatzfahrer des Teams.

Der Brite Oliver Oakes, erst seit Ende Juli Teamchef des Rennstalls, sagte über seinen neuen Schützling: „Er ist ein harter Arbeiter hinter den Kulissen, und sein Engagement wird vom gesamten Team sehr geschätzt.“ Bereits 2019 arbeite er mit Doohan in der Formel 3 zusammen. Mit Gasly soll der Sohn von Motorrad-Legende Mick Doohan nun eine „gut ausbalancierte Fahrerpaarung“ mit „frischer Energie und Erfahrung“ bilden.

A truly surreal feeling to secure my future with @AlpineRacing as a @f1 Driver for 2025. A dream come true, I can’t thank the team enough for this opportunity 🤝 pic.twitter.com/s4ngC7aPW5

— Jack Doohan (@jackdoohan33) August 23, 2024