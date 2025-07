Alpine-Wechsel? Bottas und Wolff bestätigen Gespräche

Nach den jüngsten Aussagen von Mercedes-Teamchef Toto Wolff und Valtteri Bottas gegenüber Viaplay, könnte der Silberpfeil-Ersatzfahrer zu Alpine wechseln. Beim französischen Rennstall könnte Bottas Franco Colapinto ersetzen.

Die Gerüchte-Küche brodelt immer weiter. Seit mehreren Wochen wird über einen Wechsel von Max Verstappen von Red Bull zu Mercedes spekuliert. Nun könnte auch Valtteri Bottas von den Silberpfeilen eine Veränderung anstreben.

Bottas bestätigt Gespräche mit Briatore

Anders als bei der Personalie Verstappen spielt sowohl Bottas als auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff mit offenen Karten. Im Rahmen des Silverstone-Rennens bestätigte der finnische Fahrer gegenüber Viaplay, dass es bereits einen Austausch mit Alpine-Teamchef Flavio Briatore gegeben hat.

Auch Wolff offenbarte, dass man mit dem Alpine-Rennstall im Austausch stehe: „Ich habe ihn (Briatore; Anm. d. Red.) heute getroffen, und wir haben über Valtteri (Bottas) gesprochen. Es scheint, als würde das Interesse an Valtteri noch weiter steigen.“

Wolff würde Bottas keine Steine in den Weg legen

Neben den hartnäckigen Gerüchten um Verstappen sitzen derzeit mit George Russell und Youngster Kimi Antonelli zwei vielversprechende Fahrer im Silberpfeil. Allerdings vermied Wolff zuletzt ein klares Bekenntnis zum Engländer. Der zweimalige Vizeweltmeister Bottas bekleidet derzeit nur die Rolle des Ersatzfahrers.

Auch wenn Wolff den Finnen nur ungern gehen lassen würde, würde sich der 53-Jährige kooperativ zeigen: „Er hat diesen Platz verdient. Wenn ihn jemand als Rennfahrer schnappt, lassen wir ihn gehen. Natürlich mit einer Träne in den Augen.“

Alpine enttäuscht

Der erfahrende Bottas könnte Alpine durchaus verstärken. Denn in der aktuellen Saison bleibt der Rennstall von Briatore deutlich hinter den Erwartungen zurück und belegt in der Teamwertung den zehnten und somit letzten Platz.

Jack Doohan musste sein Cockpit bereits nach sechs Rennen an den ebenso enttäuschenden Franco Colapinto abgeben. Lediglich Pierre Gasly konnte WM-Punkte sammeln. Somit könnte Bottas bereits sehr zeitnah den punktlosen Colapinto wieder ersetzen.

Seit 2013 ist Bottas (246 Rennen) in der Formel 1 zu Hause. In seiner Mercedes-Zeit feierte der 35-Jährige zehn Grand-Prix-Siege. 2019 und 2020 wurde Bottas sogar Vizeweltmeister. Danach wanderte er erst zu Alfa Romeo ab, dann wechselte er zu Kick Sauber. In dieser Saison kehrte Bottas als Ersatzfahrer zu Wolff zurück.

