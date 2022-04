Millionen-Coup: Steigen Hamilton und Serena Williams bei Chelsea ein?

via

via Sky Sport Austria

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Serena Williams haben den britischen Geschäftsmann Martin Broughton beim möglichen Kauf des englischen Fußball-Topclubs Chelsea finanziell unterstützt.

Wie Sky Sports am Donnerstag berichtete, wollen sich Hamilton und Williams am Angebot des 75-Jährigen mit einem Betrag von jeweils zehn Millionen Pfund (11,98 Millionen Euro) beteiligen. Beide Athleten sind in den letzten Jahren etablierte Investoren der Sportszene geworden. Trotzdem ist zumindest Hamiltons Interesse etwas überraschend, denn der 37-Jährige ist eigentlich Fan von Lokalrivale Arsenal.



Ein Sprecher Hamiltons bestätigte das Engagement des britischen Rennfahrers, bezeichnete die genannten Summen allerdings als nicht akkurat. Williams, 23-fache Grand-Slam-Siegerin, ist bereits Miteigentümerin des neu gegründeten Frauenfußballteams Angel City FC aus Los Angeles.

Der Champions-League-Sieger aus London steht zum Verkauf, nachdem der russische Oligarch Roman Abramowitsch die Kontrolle im Verein angesichts der Sanktionen gegen ihn aufgrund des Angriffskrieges in der Ukraine abgeben musste. Das Konsortium um Broughton, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Liverpool, umfasst unter anderem Leichtathletik-Weltverbandspräsident Sebastian Coe sowie weitere Investoren, die Chelseas Status als Topclub wahren wollen.

Weitere Bieter für den milliardenschweren Premier-League-Club sind eine Investorengruppe um Todd Boehly, Miteigentümer der Los Angeles Lakers sowie Los Angeles Dodgers, und ein Konsortium um Steve Pagliuca, Miteigentümer der Boston Celtics und Atalanta Bergamo.

(APA) / Bild: Imago