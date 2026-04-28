Als einzige ÖTV-Akteure: Neumayer und Kopp in Mauthausen weiter

Lukas Neumayer und Sandro Kopp sind am Dienstag ins Achtelfinale des ATP100-Tennis-Challengers in Mauthausen eingezogen.

Neumayer bezwang Tseng Chun-Hsin aus Taiwan 6:1,7:5, Kopp überraschte mit einem 6:3,6:4 über den als Nummer fünf gesetzten Georgier Nikolos Basilaschwili. Joel Schwärzler unterlag hingegen dem auf Position vier eingestuften Briten Jan Choinski 4:6,6:4,4:6. Jurij Rodionov, Sebastian Sorger und Matthias Ujvary waren schon am Montag ausgeschieden.

In Aix-en-Provence in Frankreich erlebte Sebastian Ofner einen Start nach Maß. Die Nummer acht des Turniers schaltete den ehemaligen Weltranglistendritten Stan Wawrinka aus der Schweiz mit 6:3,6:4 aus.

(APA) / Bild: GEPA